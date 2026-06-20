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Direktor UKC-a o povrijeđenima u Prijakovcima: Troje stranih državljana životno ugroženo

Direktor UKC-a o povrijeđenima u Prijakovcima: Troje stranih državljana životno ugroženo

Autor Dušan Volaš
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Nakon teške saobraćajne nesreće koja se danas dogodila u Prijakovcima kod Banjaluke, u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske primljena su tri strana državljanina.

9.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vršilac dužnosti direktora UKC-a Republike Srpske, Nikola Šobot, potvrdio je za RTRS da su u sudaru povrijeđeni muškarac, žena i jedno maloljetno lice. Prema njegovim riječima, riječ je o osobama sa teškim tjelesnim povredama koje se nalaze u životnoj opasnosti.

"Žena je trenutno u operacionoj sali, dok je dijete smješteno na intenzivnoj pedijatrijskoj njezi. U toku je kompletna dijagnostika i činimo sve što je u našoj moći da stabilizujemo njihovo stanje", izjavio je Šobot.

Podsjećamo, u stravičnom sudaru koji je danas poslijepodne blokirao magistralni put Banjaluka–Prijedor, smrtno su stradale tri osobe – dvije žene i jedan muškarac. Saobraćaj na ovoj dionici, koji je bio u prekidu zbog policijskog uviđaja, u međuvremenu je normalizovan.

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Tagovi

saobraćajna nesreća Banjaluka Prijedor

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