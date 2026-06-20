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Tragedija kod Banjaluke: U stravičnom sudaru četiri automobila u Prijakovcima poginule tri osobe

Tragedija kod Banjaluke: U stravičnom sudaru četiri automobila u Prijakovcima poginule tri osobe

Autor Dušan Volaš
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U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u mjestu Prijakovci, na magistralnom putu Banjaluka–Prijedor, smrtno su stradale tri osobe, dok su dvije zadobile teške tjelesne povrede.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prema prvim informacijama, u nesreći su učestvovala četiri automobila. Povrijeđene osobe su kolima hitne pomoći prevezene na Univerzitetski klinički centar Republike Srpske radi ukazivanja dalje medicinske pomoći.

Iz Policijske uprave Banjaluka potvrdili su da su njihovi službenici odmah izašli na mjesto događaja, prenosi RTRS. Uviđajem rukovodi dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a tačne okolnosti pod kojima je došlo do ovog tragičnog sudara biće poznate nakon završetka policijskih radnji.

Zbog ove nesreće saobraćaj na magistralnom putu Banjaluka–Prijedor je u potpunosti obustavljen. Iz Auto-moto saveza Republike Srpske apeluju na vozače da koriste alternativne putne pravce dok traje policijski uviđaj.

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Tagovi

saobraćajka udes Banjaluka Prijedor

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