Udarila u skelu: Anja Ljubojević imala saobraćajku kod Laktaša, oštećen službeni audi A3

Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević učestvovala je u saobraćajnoj nesreći na brzoj cesti kod Laktaša. U nesreći je oštećen službeni automobil, a policija je obavila uviđaj i preduzela zakonom predviđene mjere.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske Anja Ljubojević noćas oko četiri časa je imala saobraćajnu nesreću u kojoj je "stradao" nedavno nabavljeni službeni audi "A3", saznaje CAPITAL.

Ljubojevićeva je bila sama u službenom automobilu i izazvala je saobraćajnu nesreću na brzoj cesti kod Roguljića.

"Vozila je iz pravca Laktaša i zbog neprilagođene brzine nije skrenula na zaobilaznicu koja je na tom mjestu formirana zbog izgradnje novog nadvožnjaka. Umjesto skretanja na zaobilaznicu, ona je uprkos znakovima upozorenja i usporivačima nastavila pravo i udarila u skelu na gradilištu. Na sreću, ostala je nepovrijeđena i nije bilo drugih učesnika u saobraćajci", otkriva izvor našeg portala.

Prema njegovim riječima, policija je bila na licu mjesta i napravila uviđaj, a Ljubojevića je odvezena na UKC gdje joj je vađena krv radi utvrđivanja količine alkohola u krvi.

"Procedura je takva da se nalaz krvi sa UKC šalje Krim-tehničkom centru MUP-a kako bi se mogao uraditi zapisnik. Tu postoji mogućnost namještanja rezultata, jer krim tehničari mogu kolegama koji su radili uviđaj poslati nalaz suprotan od nalaza koji je došao sa UKC-a. Pojednostavljeno, ako nalaz sa UKC-a pokaže da je imala nedozvoljenu količinu alkohola u KTC-u mogu da navedu suprotno, ali to bi bilo krivično djelo", objašnjava naš izvor.

On dodaje da dodatni problem za učesnika u saobraćajnoj nesreći kod koga je utvrđena čak i minimalna količina alkohola predstavlja to što u tom slučaju osiguranje ne pokriva štetu.

"Narodna skupština RS ne može od osiguranja da traži naknadu štete ako u policijskom zapisniku bude navedeno da je Ljubojevićeva imala alkohola u krvi. To znači da će u tom slučaju ona biti obavezna da nadoknadi štetu. Pored toga, otvara se pitanje zašto je potpredsjednica koristila službeno vozilo bez službenog vozača", objašnjava naš sagovornik.