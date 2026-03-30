Vukanović nakon izbacivanja sa sjednice: "Anja Ljubojević pokušava da bude mali Dodik"

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović udaljen je sa sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, nakon čega je oštro kritikovao način vođenja sjednice i potpredsjednicu Anju Ljubojević.

Vukanović je optužio potpredsjednicu Narodne skupštine Anju Ljubojević da mu je više puta prekidala izlaganje i onemogućila diskusiju, nazivajući je „malim Dodikom“.

„Ovo je prešlo sve granice, osjećam se poniženo i degradirano. Nisam prešao hiljadu kilometara da bih došao na sjednicu da bi me u roku od tri minuta više puta prekidala osoba koja se ponaša kao da je gospodar Narodne skupštine i koja je polušava da bude mali Dodik, a malo veći Stevandić“, rekao je Vukanović.

On je naveo da je želio da postavi pitanje u vezi sa zaduženjem Republike Srpske i kamatnim stopama, nakon izlaganja ministarke finansija Zore Vidović i premijera Save Minića, ali da mu to nije omogućeno.

„Htio sam da uporedim kamatne stope i ukažem da je trenutno jeftinije zadužiti se u banci nego na međunarodnom tržištu, ali mi nije dozvoljeno da završim izlaganje“, tvrdi Vukanović.

Dodao je da mu je riječ oduzeta i kada je pokušao da postavi pitanje ministru zdravlja Alenu Šeraniću, navodeći da se u Skupštini, kako kaže, ne dozvoljava rasprava o temama od javnog interesa.

"Nakon toga postavio sam pitanje ministru zdravlja Šeraniću da li je tačno da je Dodik ranije tražio povećanje plata u zdravstvu, a da je Đajić to sprječio i vidjeli ste da mi je bez iakvog razloga oduzeta riječ. Isto je bilo na sjednici zakonodavnog odbora kada sam pitao ko je kupio obveznice i nisam mogao dobiti odgovor. Ne dozvoljavaju da se postavi nijedno pitanje od interesa za građane, dok istovremeno izdvajaju više od 60 miliona KM za povećanje plata“, rekao je Vukanović.