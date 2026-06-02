Žena došla na granicu sa 55 kofera: Carinici se iznenadili kada su ih otvorili

Veliki broj komada prtljaga izazvao je sumnju švajcarskih carinika da bi se među njima mogla nalaziti neprijavljena ili krijumčarena roba.

Neobičan slučaj zabilježen je na graničnom prelazu Thajngen u švajcarskom kantonu Šafhauzen, gdej je žena koja živi u Švajcarskojprivukla pažnju carinskih službenika zbog čak 55 kofera i torbi koje je prevozila u kombiju.

Kako je saopštio švajcarska Savezna kancelarija za carinu i graničnu bezbjednost (BAZG), žena je sama putovala iz Njemačke ka Švajcarskoj kada su službenici odlučili da detaljnije pregledaju njen teret. Veliki broj komada prtljaga izazvao je sumnju da bi se među njima mogla nalaziti neprijavljena ili krijumčarena roba.

Fotografija objavljena na Fejsbuk profilu BAZG-a prikazuje desetine kofera i torbi poređanih ispred ispražnjenog kombija tokom kontrole. Kako bi provjerili sadržaj prtljaga, carinici su svih 55 kofera i torbi pregledali mobilnim rendgenskim uređajem. Kontrola je trajala oko 20 minuta.

Na kraju se ispostavilo da nije bilo nikakvih nepravilnosti. Prema navodima carinskih vlasti, žena je prevozila isključivo lične stvari koje je posjedovala i prije putovanja, te nije bilo robe kupljene u inostranstvu koju bi trebalo prijaviti.

Putnica je tokom kontrole tvrdila da je riječ samo o njenom ličnom prtljagu. Pošto nisu pronađeni nikakvi dokazi o kršenju propisa, carinske službe nisu preduzele dalje mjere, a nakon završetka pregleda žena je bez poteškoća nastavila putovanje ka Švajcarskoj.

