Tun - istorijska švajcarska bajka! Tavorili u drugoj ligi, pa osvojili titulu u eliti odmah nakon ulaska

Iz Švajcarske nam dolazi fudbalska priča godine.

Izvor: Amiir Amedjoua / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako su tokom jučerašnjeg dana doživjeli poraz u susretu sa Bazelom (3:1), igrači Tuna mogu dan kasnije da proslave istorijski uspjeh - osvajanje titule u švajcarskoj eliti!

Klub koji je prije dva dana obilježio 128 godina postojanja osvojio je prvi trofej u klupskoj istoriji. Pomogla mu je u tome ekipa Siona, koja je na gostujućem terenu deklasirala ekipu Sent Galena (0:3), koji je tako tri kola prije kraja takmičarske godine ostao na 11 bodova zaostatka za izabranicima Maura Lustrinelija.

Da stvar bude još interesantnija, Tun je prošle sezone u ovo doba bio član drugoligaškog švajcarskog ranga! Bila je to peta uzastopna sezona ovog kluba u nižem rangu, koju su okončali na liderskoj poziciji, a onda na senzacionalan način iza sebe ostavili velikane domaćeg fudbala poput Bazela i Jang Bojsa.

Tun je morao da napusti elitu 2020. godine zauzevši 9. mjesto, a od tada pa sve do danas nije uspijevao da se domogne krem društva. Dva puta je bio drugi, 2021. i 2024. godine, bivajući dva puta poražen u baražu. Zauzimao je petu i šestu poziciju 2022. i 2023. godine, ali je ovog proljeća konačno došao red na slavlje koje znači da će se Tun naći u kvalifikacijama za Ligu šampiona predstojećeg ljeta.

Izvor: Pius Koller / imago sportfotodienst / Profimedia

A u evropskoj eliti već su igrali, zahvaljujući drugom mjestu u sezoni 2004-2005. Preskočili su dvije kvalifikacione prepreke, u liku Dinama iz Kijeva i Malmea, nakon čega su u grupi sa Arsenalom, praškom Spartom i Ajaksom zauzeli treće mjesto. Odvelo ih je to u Kup UEFA, gdje su doživjeli poraz od HSV-a.

Zanimljivo, član ekipe tada je bio već pomenuti trener Lustrineli, kojem je to bila druga sezona u klubu. Radilo se, inače, o prvom mandatu jer je dres Tuna ponovo obukao 2011. godine, a nakon samo pola sezone povratničkog boravka odlučio je da okači kopačke o klin i posveti se trenerskom poslu.

(mondo.ba, D. Šutvić)







Tablice omogućuje Sofascore

