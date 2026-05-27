Lebron Džejms sa 41 godinom neće na sniženje: Odbio Lejkerse i Klivlend, hoće maksimalni ugovor

Autor Dragan Šutvić
Ako neko ovog ljeta želi da potpiše Lebrona Džejmsa izgleda da će morati da plati punu cijenu.

Lebron Džejms odbio Lejkerse i Klivlend

Nakon što je Lebron Džejms odbio novi ugovor od Los Anđeles Lejkersa odbio je i da se vrati u Klivlend. Jedan od najboljih košarkaša u istoriji ima 41 godinu i ističe mu ugovor sa Los Anđeles Lejkersima. Svi se pitaju da li je vrijeme za penziju ili ćemo ga još gledati, a on redom odbija ponude.

Ove sezone je iako je ušao u petu deceniju bilježio prosječno 20.9 poena, 6,1 skok i 7,2 asistencija po utakmici, ali je to papreno koštalo Lejkerse. Dali su mu platu od 52.670.000 dolara, pa nije ni čudo da je odbio veteranski minimalac od 4.000.000 dolara kako bi produžio ugovor. 

Sada mu je prema informacijama Brajana Vindhorsta Klivlend ponudio da se vrati po "sniženoj cijeni". To nije baš minimalac koji mu nude Lejkersi, ali Lebron je to odbio. Izgleda da i sa 41 godinom očekuje maksimalni ugovor od bilo koga ko želi da ga potpiše.

U Klivlendu se nadaju da bi sa Lebronom uz srce tima koje čine Donovan Mičel, Džejms Harden, Evan Mobli i Džaret Alen mogli do titule. Lebron je već igrao za Klivlend prvo od 2003. do 2010. godine, pa od 2014. do 2018.

