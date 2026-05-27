"Novače, znaš li da i Makron isto to radi": Đokovića iznenadili usred emisije, pogledajte kako je reagovao

Autor Dragan Šutvić
U jednoj emisiji u Francuskoj su Novaka Đokovića uporedili sa Emanuelom Makronom što ga je nasmijalo.

Novak Đoković kasni kao Emanuel Makron Izvor: Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia/X/Corvath Draemir

Novak Đoković najbolji je teniser svih vremena, ali isto tako ima vrline i mane kao i svi ljudi. Jedna od njegovih mana je kašnjenje. Viđali smo to često na konferencijama za medije, čestim pomjeranjima i čekanju. Priznao je to u jednoj emisiji u kojoj je pričao na tečnom francuskom, pa je onda dobio poređenje i sa Emanuelom Makronom.

"Po malo kasnim, to mi je problem. Danas nisam, jer sam dobio informaciju kad da dođem. Rekli ste mi u 7.30, došao sam u 7.35, ali dobro pet minuta gore-dole to je okej u Francuskoj", nasmijao se Novak.

Tada je jedan od gostiju koji je bio sa njim u emisiji rekao da isto to radi i predsednik Francuske Emanuel Makron, da je i on poznat po kašnjenju.

"Stvarno? Da li je to onda kompliment za mene ili?", upitao ga je Novak.

Uslijedio je pozitivan odgovor da je u pitanju kompliment.

"Aha, onda okej", nasmejao se Đoković na kraju.

