Problemi za Barbareza i "zmajeve": Ivan Šunjić van stroja zbog povrede

Vezista Pafosa nije u pogonu.

Izvor: Alin Marinescu / Alin Marinescu / Profimedia

Već nekoliko dana traju pripreme fudbalske reprezentacije BiH za nastup na predstojećem Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku. Prije odlaska na prvenstvo svijeta, "zmajevi" će u petak na Koševu odmjeriti snage sa reprezentacijom Sjeverne Makedonije, a u najavi tog susreta probleme pravi povreda Ivana Šunjića.

Kako je saopšteno jutros iz FS BiH, vezni fudbaler kiparskog Pafosa trenutno je van stroja zbog povrede muskulature. "Medicinski tim naše reprezentacije će pratiti njegovo stanje i dalji oporavak u narednim danima", rečeno je iz bh. kuće fudbala.

Nakon meča sa Makedoncima, bh. reprezentativci će odraditi još jedan kontrolni meč, 6. juna u Sent Luisu protiv Paname.

Na Mundijalu će prvi meč odigrati šest dana kasnije, kada će u Torontu u 21.00 čas po našem vremenu ukrstiti kopplja sa Kanadom.

(mondo.ba, D. Šutvić)

