logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Problemi za Barbareza i "zmajeve": Ivan Šunjić van stroja zbog povrede

Problemi za Barbareza i "zmajeve": Ivan Šunjić van stroja zbog povrede

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Vezista Pafosa nije u pogonu.

Ivan Šunjić povrijeđen Izvor: Alin Marinescu / Alin Marinescu / Profimedia

Već nekoliko dana traju pripreme fudbalske reprezentacije BiH za nastup na predstojećem Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku. Prije odlaska na prvenstvo svijeta, "zmajevi" će u petak na Koševu odmjeriti snage sa reprezentacijom Sjeverne Makedonije, a u najavi tog susreta probleme pravi povreda Ivana Šunjića.

Kako je saopšteno jutros iz FS BiH, vezni fudbaler kiparskog Pafosa trenutno je van stroja zbog povrede muskulature. "Medicinski tim naše reprezentacije će pratiti njegovo stanje i dalji oporavak u narednim danima", rečeno je iz bh. kuće fudbala.

Nakon meča sa Makedoncima, bh. reprezentativci će odraditi još jedan kontrolni meč, 6. juna u Sent Luisu protiv Paname.

Na Mundijalu će prvi meč odigrati šest dana kasnije, kada će u Torontu u 21.00 čas po našem vremenu ukrstiti kopplja sa Kanadom.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ivan Šunjić BiH fudbal zmajevi Mundijal 2026

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC