"Zmajevi" će prevaliti skoro 10.000 kilometara na Mundijalu, mnogo više od svojih rivala!

Reprezentativci BIH tokom Svjetskog prvenstva provešće u avionu mnogo više vremena nego ostale selekcije iz Grupe B.

Fudbalska reprezentacija BIH sprema se za svoj drugi nastup na Mundijalu, nakon Brazila 2014. „zmajevi“ će ovog ljeta igrati i na Svjetskom prvenstvu koje se održava u SAD, Kanadi i Meksiku.

Moglo bi se reći da su izabranici Sergeja Barbareza imali sreće prilikom žrijeba jer su u grupi sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom. Ne može se reći da je BIH potpuni autsajder u duelu sa ovim reprezentacijama, a dodatno samopouzdanje dali su im mečevi baraža u kojima su "zmajevi“ eliminisali prvo Vels, a onda i Italiju koju su ostavili bez učešća na Mundijalu, što je treća vezana pauza za "azure".

Ono što ne ide na ruku "zmajevima" je raspored utakmica, odnosno lokacije na kojima će igrati utakmice. Selecija BIH će igrati u Torontu, Los Anđelesu i Sijetlu, pa će Edin Džeko i njegovi saigrači dosta putovati, odnosno mnogo više od svojih rivala u grupi.

Reprezentacija BIH za svoju bazu izabrala je Solt Lejk Siti, gdje će imati sigurno i veliku podršku brojne bh. dijaspore. Svoj prvi meč na Mundijalu "zmajevi" će igrati 12. juna u oko 2690 kilometara udaljenom Torontu.

Šest dana kasnije BIH će igrati protiv Švajcarske, ali će na taj meč u Los Anđelesu putovati samo 950 kilometara u jednom pravcu, a potom ju 24. maja očekuje posljednji meč grupne faze protiv Katara. On će biti odigran u Sijetlu, koji je udaljen oko 1050 kilometara od Solt Lejk Sitija.

Računajući povratne letove reprezentativci BIH će prevaliti oko 9280 kilometara, što je više od bilo kog rivala iz grupe B.

Najmanje vremena na putovanje, kada su u pitanju selekcije iz Grupe B, potrošiće Švajcarska. Za svoju bazu Švajcarci su izabrali San Dijego koji je geografski na idealnoj poziciji s obzirom da svoje mečeve igraju u Santa Klari, Los Anđelesu i Vankuveru i prevaliće "svega" 5540 kilometara.

Selekcija Katara za bazu je izabrala Santa Barbaru, a isto kao i Švajcarska i Katar će sva tri meča grupne faze odigrati na zapadnoj strani američkog kontinenta, s tim da ni njihova kilometraža nije nimalo zanemarljiva, ukupno će preći oko 7340 kilometara.

Iako je Kanada domaćin i iako će dva od svoja tri meča igrati u Vankuveru, gdje će im biti baza, Kanađani će prevaliti oko 6720 kilometara pošto će selekciju BIH ugostiti na potpuno drugom kraju države, Torontu.