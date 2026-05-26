"Znam zašto loše igram na Rolan Garosu": Medvedev se ujeo za jezik dok je objašnjavao šta je problem

Danil Medvedev tvrdi da zna šta je problem i zbog čega loše igra na Rolan Garosu, ali da ne želi da traži izgovore za poraze.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Danil Medvedev ponovo je ispao u prvom kolu Rolan Garosa. Izgubio je od Australijanca Adama Voltona koji je dobio specijalnu pozivnicu za turnir - 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4. U posljednjih 10 učešća na pariskoj šljaci čak sedam puta je poražen na samom startu. Donekle se "ujeo za jezik" dok je pokušavao da objasni razloge toga.

"Ne želim da tražim izgovore. Znam zašto skoro nikada ne igram dobro na Rolan Garosu. Međutim, ako to budem rekao, onda će zvučati kao izgovor, tako da ću zadržati to za sebe", rekao je Medvedev na konferenciji za medije.

Njegova igra je puna oscilacija. Primjera radi, u finalu turnira u Rimu je bio blizu da pobijedi Janika Sinera (6:2, 5:7, 6:4), pa je onda u duelu protiv 97. tenisera svijeta dva seta izgubio sa po 6:1. Kao jedan od razloga za to naveo je i to što se meč igrao u 11 ujutru i da je i to imalo uticaj.

"Svaki turnir ima drugačije loptice, drugačije terene. Šta još? Mogu i ja da budem drugačiji svaki dan. Ne volim da ustajem rano, jer onda igram lošije. Ako ustanem u 6.15 ujutru... Volim da spavam. Možda djeluje kao sitnica, ali u tenisu morate da se adaptirate na mnoge stvari. Ponekad ja nisam dovoljno dobar u tom adaptiranju, ponekad jesam. To je sve što mogu da vam kažem."

"Možda bi bilo bolje da imamo metar više, ali..."

Daniil Medvedev's 10 appearances at Roland Garros:



2017 - R1 ❌

2018 - R1 ❌

2019 - R1 ❌

2020 - R1❌

2021 - QF

2022- R16

2023 - R1 ❌

2024 - R16

2025 -R1 ❌

2026 - R1 ❌



7 losses in the 1st roundpic.twitter.com/wDmLjWswJu — The Tennis Letter (@TheTennisLetter)May 26, 2026

Naglasio je Rus odmah da vrućina nije imala uticaj na ishod meča i da to nije izgovor, pa je dobio pitanje o linijskim sudijama. Rolan Garos je jedini grend slem na kom su tu linijske sudije i nije kompjuterizovan.

"Možda bi bilo dobro da imam još jedan metar više, ali ne mislim da se tu radi samo o linijskim sudijama, ne znam kako to tačno da objasnim, ali da sam imao metar više, to bih volio. Naravno, ne kažem da bi to uticalo na ishod meča, već samo da više volim kada je teren veći, jer mogu da biram pozicije na terenu koje želim. Možda ga ne bih koristio, ali je lijepo da imaš taj prostor", zaključio je Medvedev.