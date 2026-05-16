logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Isto ovako bude i sa Novakom": Dok Siner krši pravila, Medvedev se sjetio Đokovića?!

"Isto ovako bude i sa Novakom": Dok Siner krši pravila, Medvedev se sjetio Đokovića?!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Umjesto da kaže šta tačno zamjera Sineru, Medvedev je u sve upleo Novaka Đokovića.

Danil Medvedev o porazu od Janika Sinera Izvor: Youtube/Internazionali BNL d'Italia/printscreen

Janik Siner se plasirao u finale Mastersa u Rimu pošto je danas u nastavljenom meču protiv Danila Medvedeva uspio da "završi" posao. Siner je slavio 6:2, 5:7, 6:4, ali se mora reći da je uoči prekida zbog kiše - Italijan imao ogromnih problema i ponovo se postavlja pitanje njegove "zaštićenosti" u odnosu na druge tenisere.

Tako je zbog grčeva dobio medicinski tajm-aut, što je najstrože zabranjeno i to je Medvedev pokušavao da ukaže, dok Peneta tvrdi da je najbolji teniser svijeta imao "napad panike" i nije prvi put da prolazi kroz krizu na terenu.

Zbog toga je i Medvedev poslije meča upitan za Sinerove probleme: "On ima ove krize s vremena na vrijeme. Imao je jednu i protiv tebe na Vimbldonu prije par godina. Šta misliš o tome? On je veoma težak protivnik. Da li vi u svlačionici pričate o tome - ne ti i Janik Siner, nego ostali momci - i pitate se šta se dešava kada se on ne osjeća dobro?"

"Ne, definitivno ne pričamo o tome u svlačionici, jer pokušavamo, mislim, da ne diskutujemo tenis na taj način. Kad kažem ‘tenis u svlačionici’, mislim da ne gledamo meč i ne kažemo: ‘Vidi mu bekhend, baš je loš, svi treba tu da igraju.’ Ja bar o tome nisam pričao ni sa kim", rekao je Rus i počeo da hvali Italijana: "Veoma je teško igrati protiv njega. Da bi osvojio poen, moraš da odigraš mnogo udaraca. Ja pokušavam da osvajam poene, pa zato i igram mnogo udaraca."

Istakao je Medvedev da su takvi fizički problemi uobičajeni i da ih i sam ima: "Kad god igram protiv Novaka, pomalo je isto. Novak je mnogo puta imao fizičkih problema protiv mene. Da li je bilo još nekih igrača? Mislim, recimo Rafael Nadal - protiv njega sam se ja fizički mučio. Ali priča je ista. Igrali smo mnogo udaraca jer je to i moj stil igre. Ne mislim da tu ima nečeg više."

"Opet, kad god je neko dovoljno dobar da parira Janiku u razmjenama sa osnovne linije - jer nema drugog načina da ga pobijedi - obojica će se mučiti. Vidjeli smo u Monte Karlu, mučio se, ali je pobijedio. To što se muči nije problem da pobijedi. Jedina šansa koju imaš je da igraš razmjene od 30 udaraca i pokušaš da ih dobiješ. Onda ćete se obojica mučiti", zaključio je svoje izlaganje Rus na ovu temu.

Šta je rekao Siner?

Izvor: LaPresse/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pred finale sa Kasprom Rudom, u kome Siner može da dođe i do posljednjeg mastersa koji mu fali u kolekciji, objasnio je i šta se desilo sa njim protiv Danila Medvedeva.

"Malo sam se mučio sa snom noćas. To je bila situacija u kojoj se još nisam našao - da moraš da završiš meč kada si praktično već na izmaku snage. Odeš da spavaš, a ne znaš šta te čeka sljedećeg dana. Da, mislim da je normalno da se ne osjećamo svakog dana 100 odsto. Pokušao sam da igram sa najboljom energijom koju sam imao", rekao je Siner i dodao:

"Juče me je dovelo do tačke na kojoj sam danas bio. Danas sam veoma srećan što sam završio meč."

Možda će vas zanimati

Tagovi

Danil Medvedev Janik Siner Novak Đoković Tenis Masters Rim

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC