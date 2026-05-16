Kakav potez Njemačke pred Mundijal: Manuel Nojer se vraća iz penzije i otima "jedinicu"

Jedan od najboljih golmana svih vremena Manuel Nojer ipak će braniti za Njemačku na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Christian Schroedter / imago sportfotodienst / Profimedia

Manuel Nojer biće prvi golman Njemačke za Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD, Meksiku i Kanadi. Iako je prije dvije godine zvanično "okačio o klin" reprezentativni dres, na manje od mjesec dana do početka turnira postigao je dogovor sa selektorom i sportskim direktorom i odlučio da se vrati u državni tim.

Kako je objavio njemački "Skaj", Nojer će tako biti "jedinica" reprezentacije Njemačke osim ako se u međuvremenu nešto ne desi s njim, odnosno ako ne bude imao neku povredu. Na meču protiv Kelna zamijenjen je zbog povrede lista, ali navodno nije ništa ozbiljno i njegov nastup nije ugrožen, tako da se očekuje da u narednim danima Julijan Nagelsman i Rudi Feler i zvanično saopšte svoju odluku o jednom od najvećih golmana svih vremena.

Još od avgusta 2024. godine nismo vidjeli Nojera na golu Njemačke i činilo se da je to "zatvorena knjiga" za njega, međutim ipak je prevagnula želja da još jednom pokuša da postane prvak svijeta. Bio je već 2014. godine u Brazilu, a nakon što deset godina kasnije nije uspio da osvoji Evropsko prvenstvo, odlučio je da se povuče i prepusti mjesto mlađima.

Tako je Oliver Bauman (35) iz Hofenhajma saznao na teži način da je izgubio mjesto prvog golmana Njemačke, a vidjećemo da li će to stvoriti određene probleme u reprezentaciji i da li će poremetiti hemiju u svlačionici.

Inače, Nojer je nedavno produžio ugovor s Bajernom na još jednu sezonu i ne planira da se penzioniše, iako prethodna godina nije bilo naročito sjajna za njega. Pravio je dosta grešaka i nije na vrhuncu forme, posebno to nije bio slučaj u polufinalu Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena.

Golman koji ima 124 nastupa za Njemačku branio je na 37 mečeva ove sezone i na 11 susreta je sačuvao sopstvenu mrežu. Primio je 40 golova.