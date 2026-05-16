Široki deklasirao Borac, rezultat druge četvrtine "bode oči"

Težak poraz Banjalučana u "Pecari".

Izvor: Promo/NK Široki Brijeg/Antonio Slišković

Košarkaši Borca doživjeli su još jedan poraz od Širokog. Nedavno su Širokobriježani slavili u Banjaluci 82:76 i tako nanijeli "crveno-plavim" do sada jedini poraz u Ligi 4, a sada su pred svojom publikom zabilježili ubjedljivu pobjedu, čime su se učvrstili na liderskoj poziciji.

U sve četiri četvrtine domaćin je bio bolji i na kraju slavio 99:66.

ŠIROKI - BORAC 99:66 (22:20, 35:9, 22:19, 20:18)

Nakon izjednačene prve četvrtine (22:20), domaći košarkaši odigrali su fenomenalnih 10 minuta, tokom kojih su ubacili čak 35 poena, a pritom su Banjalučane limitirali na svega devet. Nakon primljenih 57 poena u prvom poluvremenu, teško je bilo očekivati igračima Borca da se vrate u meč.

Šampion Druge ABA lige pokazao je potpunu dominaciju i u trećoj dionici, sredinom koje je imao do tog trenutka maksimalnih "plus 37" (74:37), ali su gosti u finišu ovog perioda uspjeli da smanje zaostatak, koji je i dalje iznosio više od 30 poena.

Nisu tu Širokobriježani željeli da stanu. Nastavili su da zatrpavaju koš rivala, pa su na četiri minuta do kraja meča stigli do 42 poena prednosti - 94:52! Do kraja su ipak dopustili rivalu da dođe do daha, ali su na kraju ipak stigli do više nego ubjedljivog slavlja.

D'Mitrik Aleksander Trajs bio je najefikasniji na meču sa 26 poena, dok su kod domaćih još četvorica igrača ubacila dvocifren broj poena. Džejlin Mekriri imao je 19 poena i 12 skokova, dabl-dabl učinak zabilježio je i Miha Škedelj, koji je ubacio 11 poena, imao isto toliko skokova i sedam asistencija. Josip Bilinovac dodao je 17, a Matej Bošnjak 14 poena.

Kod Borca Srđan Adamović meč je završio sa 13 poena, a po 11 su imali Srđan Gavrić i Dušan Makitan.

U posljednjem kolu Lige 4 Borac će ugostiti Slobodu, dok će Široki u goste Jahorini.