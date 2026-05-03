Prvi poraz Borca u Ligi 4: Novom šampionu ABA 2 lige bodovi u Boriku

Crveno-plavi su poraženi u derbiju kola.

Izvor: Promo/KK Borac

Nakon što su u prvom kolu trijumfovali nad paljanskom Jahorinom, igrači KK Borac Banja Luka upisali su i prvi poraz u Ligi 4.

Izabranici Marka Šćekića ugostili su u Boriku ekipu Širokog, osvajača ABA 2 lige, koji je pred banjalučkom publikom trijumfovao rezultatom 76:82.

Presudna je u ovom derbiju bila treća četvrtina, koju su gosti sa Pecare riješili razlikom od 16 poena (11:27). Tako su u završnih 10 minuta ušli uz prednost od 13 poena (56:69), što je za Banjalučane bilo nenadoknadivo do kraja susreta, iako su u samoj završnici zaostatak smanjili na samo pet koraka.

U domaćem taboru je po poenterskom učinku prednjačio Srđan Adamović (17), dok je prvo ime gostujuće ekipe bio Džejlin MekKriri (23).

KK Borac Banja Luka će u narednom kolu biti gost Slobode, dok će Široki ugostiti Jahorinu.

BORAC BANJA LUKA: Dragojević 6, Heris 11, Gavrić 4, Makitan 12, Kuper 8, Đurović 3, Adamović 17, Mirotić, Talić 11, Šarić 4, Kovačević.

ŠIROKI: MekKriri 23, Trajs 7, Bilinovac 18, Škedelj 11, Bošnjak 3, Čović 6, Galić 3, Miletić 3, Reher, Damjanović, Vujanović 8.

