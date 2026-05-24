Real zamalo izveo najveći preokret u istoriji Evrolige: Čudo za 20 sekundi i onda promašaj koji boli

Pamtiće Andres Felis momenat kada je potpuno sam promašio trojku za produžetak u finalu Evrolige.

Izvor: arena 1 premium

Kakvo smo finale Evrolige gledali! Poslije drame koja je trajala 40 minuta pobijedio je Olimpijakos i digao pehar Evrolige, a moglo je lako da se desi da i Real Madrid pobijedi. Ne samo jer je "kraljevski klub" poveo 15:3 na startu nego je Real zamalo preokrenuo na kraju!

Bilo je 88:80 na 36 sekundi do kraja meča, a onda smo vidjeli neverovatnu dramu. Ukrao je loptu Evanu Furnijeu Trej Lajls i poentirao za 88:82. Zatim je Vezenkov bacio loptu iz auta Andresu Felizu, a poslije promašaja Lajls je fauliran i pogodio je prvo, a drugo bacanje namjerno promašio.

Uhvatio je Kampaco tu loptu i fauliran je na šutu za tri, a kada je pogodio dva bacanja bilo je 88:85 na 15 sekundi do kraja. Promašio je namjerno, a opet nije uspio da zagradi Olimpijakos i našao se sam na trojci Andres Feliz. I promašio. Evo i kako:

Tu je bilo gotovo. Iako je Dominikanac odigrao sjajno finale, kako u napadu tako i u odbrani kada se lomilo nije bio koncentrisan i na kraju je njegov promašaj riješio finale.

