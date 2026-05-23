Lijepu Deniz ignorisali svi u Realu: Hezonja se izvinio, a poznata novinarka objavila snimak kako se tješi

Deniz Aksoj je nudila košarkašima Real Madrida baklave poslije pobjede u polufinalu Evrolige, ali niko nije uzeo.
Real Madrid je u drugom polufinalu pobijedio Valensiju i prošao u finale Evrolige gdje će igrati sa Olimpijakosom u nedjelju u Atini (20 časova). U grčkoj prestonici se dogodila i jedna zanimljiva situacija u kojoj su svi ignorisali Deniz Aksoj.
Prelijepa turska novinarka donijela im je baklave i htela je da ih počasti. Redom su jedan po jedan prolazili i nisu se poslužili. Većina njih je stala, među njima bio je i Mario Hezonja koji se izvinio i rekao "da neće sada", dok je Serđo Skariolo objasnio da ne može da jede u tom momentu.
Poslije cele te situacije Deniz je odlučila da se utješi tako što je sama pojela baklave.
"Ko je pojeo baklave? Pogledajte snimak do kraja", napisala je Deniz i onda pokazala kako uživa u baklavama.
