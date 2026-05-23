Andrej Nedić bez prvog trofeja na čelendžerima

Dragan Šutvić
Rođeni Dobojlija nije uspio da podigne trofej u Istanbulu.

Andrej Nedić bez titule u Istanbulu Izvor: Teniski savez RS

Bh. teniser Andrej Nedić (277.) nije uspio da osvoji prvu titulu na čelendžerima u karijeri. Dobojlija rođen 2004. godine odmjerio je u finalu turnira u Istanbulu snage sa deset godina starijim Špancem Davidom Đordom Sančisom, koji je uknjižio trijumf u dva seta (6:4, 6:4).

Nedić je u prvom setu pri rezultatu 5:3 za Španca spasio set-loptu i smanjio zaostatak, ali je Đorda Sančis odmah potom na svoj servis osvojio gem i došao do prednosti u setovima.

U drugom setu i jedan i drugi teniser čuvali su servis do sedmog gema, kada je predstavnik Španije iskoristio treću priliku koja mu se ukazala. Potom je u narednom gemu, na Špančev servis, četiri puta bilo izjednačeno, ali Dobojlija nije uspio da se revanšira.

Osvojio je Andrej potom naredni gem "sa nulom", ali je Đorda Sančis u 10. gemu, na svoj servis, materijalizovao drugu meč-loptu.

Inače, na ATP listi uživo, Nedić je zahvaljujući plasmanu u finale takmičenja u Istanbulu napredovao za 32 mjesta i zauzima 245. poziciju. Sa druge strane, Španac je osvajanjem titule zabilježio izuzetan napredak, pa je sa 360. stigao do 256. mjesta.

(mondo.ba, D. Šutvić)

