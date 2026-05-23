Ove subote završava se Svjetsko prvenstvo u kajaku i kanuu na divljim vodama.

Izvor: Kajak kanu klub Vrbas

Završnog dana ICF Svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu na divljim vodama na programu su trke u sprintu.

U disciplini K1 (kajak) kod seniora do zlatne medalje je stigao Anže Urankar iz Slovenije, srebro je osvojio Vojteh Matejiček iz Češke Republike, a bronzana medalja završila je kod Maksensa Barua iz Francuske.

U disciplini K1 za seniorke najbrža je bila Kristina Novosadova iz Češke Republike, drugo vrijeme u cilju imala je Luisa Putkamer iz Njemačke, a treća je završila Sesilija Panato iz Italije.

Kod kanuista (C 1) do titule svjetskog šampiona stigao je Matej Vanek iz Češke Republike, vicešampion svijeta je Jaromir Ivanecki iz Slovačke, a bronzane medalje domogao se Šarl Ferion koji je za 32 stotinke bio brži od Pavla Zdravkovića iz kajak kanu reprezentacije Srbije.

Vidi opis Svjetsko prvenstvo u kajaku i kanuu: Završnog dana trke u sprintu kao šlager takmičenja! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kajak kanu klub Vrbas Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Kajak kanu klub Vrbas Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Kajak kanu klub Vrbas Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Kajak kanu klub Vrbas Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Kajak kanu klub Vrbas Br. slika: 5 5 / 5

U disciplini C 1 kod dama Laura Fonten iz Francuske stigla je do zlatne medalje, srebro je osvojila Sesilija Panato, a bronzanu medalju Maria Nemcova iz Češke Republike.

U disciplini C 2 (kanu dvosjed) titulom svjetskih šampiona diče se Korentin Kombe i Klement Monžanel iz Francuske, srebro je završilo kod Nikolasa Satura i Tea Vijena iz Francuske, a bronza kod Manuela i Tangija Rosena.

U disciplini C 2 kod dama, najbrže su bile Sesilija Panato (četvrta zlatna medalja) i Alis Panato iz Italije, srebro su osvojile Klara i Elza Gober iz Francuske, a bronzanu medalju Pavla Jilkova i Magdalena Mala iz Češke Republike.

U 16.00 časova na programu su timske trke u sprintu, a ceremonija svečanog zatvaranja ICF Svjetskog prvenstva počinje u 18.30 časova na stadionu FK Karanovac.

(mondo.ba)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!