Banjalučki kajakaši bez finala na Svjetskom prvenstvu (FOTO)

Autor Nebojša Šatara
Kajakaši banjalučkog Vrbasa, Aljoša Travar, Anes Šudić, Eliot Fillipović, Neven i Ilija Kleut, nisu uspjeli da se plasiraju u finale Svjetskog prvenstva.

Trećeg takmičarskog dana na ICF Svjetskom prvenstvu vozile su se polufinalne trke u sprintu.

Najbrži u disciplini K1 (kajak) kod seniora bio je Luka Barone iz Francuske koji je istakao kandidaturu za glavnog favorita za osvajanje zlatne medalje.

Finala se domogao i Nejc Žnidarčić, višestruki prvak svijeta, a u polufinalnoj trci nastupili su i Aljoša Travar, Anes Šudić, Eliot Fillipović, Neven i Ilija Kleut, kajakaši banjalučkog Vrbasa, koji nisu uspjeli da se domognu finalne trke.

Kod seniorki, u disciplini K1, kao prva se u finale plasirala Kristina Novosadova iz Češke Republike.

Polufinalne trke vozili su i kanuisti, a Pavle Zdravković, reprezentativac Srbije, sjajnu trku krunisao je plasmanom u finale.

Finalne trke u sprintu počinju u subotuod 09.00 časova, u kanjonu Tijesno, a ceremonija dodjele medalja i svečanog zatvaranja ICF Svjetskog prvenstva na programu je u 18.00 časova na stadionu FK Karanovac.

