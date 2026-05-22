Potvrđeno: Iran ide na Svjetsko prvenstvo

Iran će se ipak pojaviti na Svjetskom prvenstvu!

Iran ide na Svetsko prvenstvo! Mnogo je bilo priče oko toga da li će zbog rata sa Izraelom i Sjedinjenim Američkim Državama. Ipak, sada je definitivno da će Iranci stići na takmičenje u Kanadu, Meksiko i SAD.

U četvrtak su fudbaleri Irana tražili vize za Kanadu, dok su neki igrači u Ankari podnijeli zahtjeve za vize za odlazak u Sjedinjene Američke Države. Iran će sva tri meča grupne faze igrati u Americi, prvo sa Novim Zelandom 15. juna, zatim sa Belgijom 21. Oba meča igraju se u Inglvudu blizu Los Anđelesa, a onda posljednji meč sa Egiptom u Sijetlu je zakazan za 26. jun.

Iran se za Svjetsko prvenstvo sprema u Turskoj, a igrači iz domaće lige su tu već neko vrijeme jer je zbog rata u Iranu prekinuto sa fudbalom. Tim trenira u Antaliji, a selektor Amir Galenoi pokušava da spremi igrače koji su već sedam nedjelja bez takmičarskog fudbala.

Imaju Iranci i nekoliko igrača koji igraju u inostranstvu kao što su Alireza Jahanbakš i Denis Ekert koji igraju u Belgiji, Mohamed Mohebi i Mohamed Mehdi Zare u Rusiji, Mehdi Taremi u Grčkoj,Madžid Hoseini u Turskoj, ali većina tima je ipak u domaćoj ligi.

Drama je završena

Zbog rata na Bliskom istoku bilo je mnogo pitanja da li će se Iran pojaviti na Mundijalu. Čak se spekulisalo da bi Donald Tramp rado vidio Italiju umesto Iranaca na takmičenju, a postavljalo se pitanje i da li Iranci uopšte žele da se pojave u SAD. Na kraju je FIFA zabranila predrevolucionarne iranske zastave na tribinama, a iranske fudbalere će dočekati.

