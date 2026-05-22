Argentinski golman Emilijano Martinez otkrio je da je slomio prst tokom zagrijevanja prije finala Lige Evrope i pobjede njegove Aston Vile protiv njemačkog Frajburga.

Argentinac se povrijedio neposredno prije početka utakmice u Istanbulu, ali je uspio da odigra svih 90 minuta finala koje su Englezi dobili sa 3:0 i osvojili prvi evropski trofej još od 1982. godine.

"Slomio sam prst tokom zagrijavanja, ali svaka loša stvar donosi nešto dobro. Ovo sam radio cijelog života i nastaviću da radim. Da li je trebalo da brinem? Pa, nikada ranije nisam imao slomljen prst... To su stvari kroz koje morate proći i ponosan sam što branim Aston Vilu", rekao je Martinez, a prenijeli engleski mediji.

Povreda takođe nije sprečila Martineza da se pridruži slavlju poslije utakmice, skočivši među navijače Aston Vile, prije nego što je podigao trenera Unaija Emerija u vazduh.

Martinez je osvojio svako finale u kojem je igrao tokom svoje karijere, uključujući finale FA kupa, finale Svjetskog klupskog prvenstva, dvije Kopa Amerike i sada Ligu Evrope.

Njegov menadžer Emeri je sada podigao peti pehar u Ligi Evrope i to tri uzastopna sa španskom Seviljom (2014, 2015, 2016), Viljarealom (2021) i sada s klubom iz Birmingema.

