"Đokoviću se otvorila velika vrata": Legenda upozorava na Novaka - ako ovo uspije, može do titule

Srpski teniser Novak Đoković je favorit na kom god grend slem turniru da se pojavi.

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković kreće u borbu za četvrtu titulu na Rolan Garosu u nedjelju, a rival u prvom kolu mu je Francuz Mpeši Perikar. Srpski as je dobio izuzetno zahtjevan žrijeb, a sa prvim teniserom svijeta Janikom Sinerom neće moći da se sretne do finala. Totalna nepoznanica je u kakvom fizičkom stanju je stigao na parisku šljaku i teniska javnost mu ne dalje previše šanse.

Siner je apsolutni favorit nakon odustajanja Karlosa Alkaraza, a nekadašnji as Džon Mekinro kaže da će nam prvi mečevi dati odgovor koliko daleko može da dogura Đoković. Povlačenje Španca mu je otvorilo nova vrata, ali daleko od toga da će imati otvoren put ka završnici turnira.

"Iako je izgledalo da šanse Novaka Đokovića da osvoji još jedan gren slem nisu baš blistave, Karlosov otkaz mu otvara vrata. Isto važi i za Aleksandra Zvereva. Od njegovog neigranja, još nekoliko tenisera bi moglo da ima koristi. Feliks Ože-Alijasim, Danil Medvedev i najbolji Amerikanci Ben Šelton i Tejlor Fric", rekao je Džon Mekinro i dodao:

"Ako dobije nekoliko mečeva, on će odmah postati jedan od favorita. Mislim da su Đokovićeve šanse veće na travi nego na šljaci. On ima neophodno iskustvo, zna kako se tamo pobjeđuje jer je to već uspio više puta. Poeni su kraći tako da sam uvjeren da su mu tamo šanse veće", rekao je Mekinro koji se na ovaj način složio sa Timom Henmanom.

Kakva je statistika Đokovića na šljaci?

Srpski as je odigrao samo jedan takmičarski meč na šljaci od početka sezone i to u Rimu gdje je poražen u drugom kolu od Hrvata Dine Prižmića koji mu je potencijalni rival i u trećem kolu.

Od debija na Rolan Garosu 2005. godine, Đoković je na pariskoj šljaci imao skor od 101 pobjede i 17 poraza, uključujući tri titule.

Đoković je osvojio Rolan Garos 2016, 2021. i 2023. godine, a u finalima je pobjeđivao Endija Mareja, Stefanosa Cicipasa i Kaspera Ruda. Prošle sezone je izgubio od Janika Sinera u polufinalu kada je poražen poslije borbe u tri seta.

Srpski as ima rezultat od 295 pobjeda i 73 poraza na šljaci, što je od 80,2% pobjeda na ovoj podlozi. To mu donosi drugu poziciju po procentu pobjeda, a ispred njega je samo Karlos Alkaraz.