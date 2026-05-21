logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznato kada Novak Đoković igra na Rolan Garosu

Poznato kada Novak Đoković igra na Rolan Garosu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novak Đoković će prema programu Rolan Garosa zaigrati u nedjelju

Novak Đoković u nedjelju počinje nastup na Rolan Garosu Izvor: Matthieu Mirville/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković u nedjelju, 24, maja, počinje učešće na Rolan Garosu. Protivnik će mu biti Francuz Đovani Mpeši Perikar, 22-godišnji Francuz visok 203 centimetara.

Susret protiv Francuza sa izraženim servisom biće drugi meč na šljaci za srpskog tenisera, koji je prethodni izgubio u Rimu od Dine Prižmića, 8. maja.

Novak je ovog četvrtka saznao imena protivnika na Rolan Garosu i žrijeb mu je izuzetno težak već od uvodnih rundi. Njegov prvi rival Mpeši Perikar prošle godine je stigao do 2. kola Otvorenog prvenstva Francuske, a najbolji rezultat na grend slem turnirima ostvario je u Vimbldonu 2024, kada je došao do 4. kola.

Mpeši Perikar i Đoković se dosad nisu sretali na zvaničnim mečevima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Rolan Garos Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC