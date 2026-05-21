"Šokiran sam i razočaran": Megvajer precrtan sa spiska Engleske i nije jedini

Mnogi će biti iznenađeni konačnim izgledom spiska reprezentacije Engleske za Svjetsko prvenstvo

Izvor: Nikola Krstic / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iako selektor Engleske Tomas Tuhel još nije saopštio spisak igrača reprezentacije za Svjetsko prvenstvo 2026, procurila je u javnost informacija da na njemu neće biti imena Harija Megvajera (33).

Igrač koji je već devet godina stub odbrane Engleske i Mančester junajteda šokiran je zato što neće putovati u Sjedinjene Države. Oglasio se tim povodom i dao emotivnu izjavu za portal "Talksport".

"Bio sam uvjeren da bih mogao da igram veliku ulogu ovog ljeta u reprezentaciji, poslije sezone kakvu sam imao. Šokiran sam i razočaran ovakvom odlukom. Želim svim igračima sve najbolje", rekao je Megvajer.

Igrač sa ogromnim zaslugama

Iskusni Englez bio je jedan od najboljih igrača Junajteda od dolaska menadžera Majkla Kerika ove sezone. Kada je u pitanju reprezentacija, Megvajer zbog povrede nije igrao na Evropskom prvenstvu 2024, bio je dio tima na početku Lige nacija 2024. i nije ga bilo sve do ovog proljeća, kada ga je Tuhel pozvao za provjere protiv Urugvaja (odigrao cijeli meč) i Japana (sedam minuta na terenu).

Megvajer je 2018. bio strijelac u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Rusiji, kao i u četvrtfinalu Evropskog prvenstva 2000, a u oba meča Engleska je pobijedila. Takođe, bio je i strijelac iz penala u finalu EP 2020 i bio je član idealnog tima turnira. Takođe, Skaj sports odabrao ga je i u najbolji tim Svjetskog prvenstva 2022.

I Megvajerova majka Zoe se oglasila na društvenim mrežama kratkom porukom: "Nisi mogao da uradiš više nego što jesi, drži glavu visoko podignutom. Ovo je sramotno."

Zamjena nije igrala ove sezone

Navodno Tuhel razmatra da pozove defanzivca Čelsija Livija Kolvija (23), koji je za reprezentaciju odigrao samo pet mečeva, a za Čelsi nije igrao praktično cijele sezone zbog kidanja ukrštenog ligamenta koljena.

Sabrao je samo dva nastupa u Premijer ligi, oba u maju.

Nije jedino iznenađenje na spisku

Izvor: Profimedia/PPAUK/Tom Sandberg

Engleski mediji saznaju nezvanične informacije o spisku, pa je tako procurilo da Tuhel neće pozvati ni lijevog beka Mančester junajteda Luka Šoa (30), kao ni ofanzivca Mančester sitija Fila Fodena (25).

Tuhel će objaviti zvaničan sastav Engleske u petak, a na Svjetskom prvenstvu njegov tim igraće 17. juna protiv Hrvatske, Gane 23. juna i Paname 27. juna.