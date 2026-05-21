Vrijede 1,1 milijardi evra i idu po titulu na Mundijalu: Predvodi ih tandem od 230 miliona

Autor Bojan Jakovljević
Objavljen je zvanično i sastav reprezentacije Njemačke za predstojeći Mundijal, a 26 igrača vrijedi preko milijardu evra.

Reprezentacija Njemačke vrijedi 1,1 milijardu evra Izvor: Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Njemačka je jedna od reprezentacija koja je objavila spisak od 26 igrača koji će igrati na predstojećem Svjetskom prvenstvu u fudbalu. Poslije objave Julijana Nagelsmana saopšten je i jedan veoma zanimljiv podatak - vrijednost tog tima je oko 1,1 milijardi evra.

Da, dobro ste pročitali. Specijalizovani sajt "Transfermarkt" objavio je vrijednost ekipe i predvode ih dvojica igrača koja vrijede preko 100 miliona. U pitanju su Džamal Musijala (Bajern) koji je procijenjen na 120 miliona evra, iza njega je Florijan Virc (Liverpul) sa 110. Treći po vrijednosti je Aleksandar Pavlović (Bajern) sa 75 miliona. Od odbrambenih igrača najskuplji je Niko Šloterbek (Borusija Dortmund) sa 55 miliona, dok je vrijednost golmana Aleksandera Nibela 12 miliona. Povratnik iz reprezentativne penzijeManuel Nojer, ujedno i prvi golman tima, procijenjen je na četiri miliona evra.

Nijemci su sigurno jedan od najskupljih timova na predstojećem Mundijalu. Nalaze se u grupi "E" sa reprezentacijama Obale Slonovače, Ekvadora i Kurasaa. Glavni su favoriti za prolazak grupe.

Ovako izgleda spisak Nagelsmana:

  • Golmani: Manuel Nojer, Aleksander Nibel, Oliver Bauman
  • Defanzivci: Valdemar Anton, Natanijel Braun, David Raum, Antonio Ridiger, Niko Šloterbek, Džonatan Tah, Malik Tijao
  • Vezni red: Paskal Gros, Džošua Kimih, Feliks Nemeča, Aleksandar Pavlović, Anđelo Stiler, Nadim Amiri, Leon Gorecka
  • Napadači: Kai Haverc, Lenart Karl, Džamal Musijala, Florijan Virc, Maksimilijan Bejer, Džejmi Leveling, Leroj Sane, Deniz Undav i Nik Voltemade

