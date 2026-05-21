Novak Đoković prišao s leđa i iznenadio Arinu Sabalenku na Rolan Garosu (VIDEO)

Novak Đoković iznenadio je Arinu Sabalenku na Rolan Garosu, pa je onda uslijedio srdačan zagrljaj.

Novak Đoković i Arina Sabalenka imaju sjajan odnos. Druže se često van terena, Srbin joj je među prvima čestitao na vjeridbi. Gdje god se pojave prave šou, pa je tako bilo i na Rolan Garosu, pred trening. Tačnije, bjeloruska teniserka je završila trening, dok je srpski as tek došao.

Vidio je Nole da Arina daje autograme, prišao joj je s leđa i dotakao je po ramenu. Krenuo je da prođe pored, da je ne ometa, ali se Arina onda okrenula, ugledala ga i uslijedio je srdačan zagrljaj između njih.

S obzirom da je sve pokriveno kamerama, momenat pozdrava između njih dvoje ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama. Pogledajte i sami kako je sve to izgledalo u Parizu:

