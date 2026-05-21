Otkazan sastanak u Atini: Svi bruje o Željku Obradoviću, a Ataman neće da ide

Turski trener Ergin Ataman oglasio se nakon spekulacija o smjeni u Panatinaikosu.

Kako prenose grčki mediji, sastanak između rukovodstva Panatinaikosa i Ergina Atamana je otkazan. Turski stručnjak je izašao u javnost i rekao kako se o njegovoj budućnosti nije razmatralo, te da je glavni cilj do kraja sezone osvajanje domaćeg prvenstva.

Danima se već spekuliše o njegovom statusu nakon eliminacije od Valensije u četvrtfinalu Evrolige, a pojedini mediji već vide Željka Obradovića na klupi atinskog velikana.

Ataman je ovog puta stao iza svoje ekipe i jasno svima stavio do znanja da još uvijek ne razmišlja o odlasku.

"Veoma sam razočaran što nismo mogli da ostanemo na Fajnal-foru. Novi cilj je titula grčke lige. Sve što je napisano u medijima su bajke i pokušaj da se naruši naše jedinstvo. Sve je normalno", rekao je on.

Iako je najavljeno da će Ataman sjesti sa čelnicima kluba i razgovarati o budućnosti, to se neće dogoditi do kraja sezone, a ovo će bar za neko vrijeme smanjiti tenzije u taboru grčkog velikana.

Ataman još uvijek ima godinu dana ugovora sa Panatinaikosom, nakon što je 2024. godine potpisao trogodišnji ugovor. To je bilo nakon povratka atinskih "zelenih" na evropski tron poslije 13 godina.