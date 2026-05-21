logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otkazan sastanak u Atini: Svi bruje o Željku Obradoviću, a Ataman neće da ide

Otkazan sastanak u Atini: Svi bruje o Željku Obradoviću, a Ataman neće da ide

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Turski trener Ergin Ataman oglasio se nakon spekulacija o smjeni u Panatinaikosu.

Ergin Ataman ostaje u Panatinaikosu Izvor: MN PRESS

Kako prenose grčki mediji, sastanak između rukovodstva Panatinaikosa i Ergina Atamana je otkazan. Turski stručnjak je izašao u javnost i rekao kako se o njegovoj budućnosti nije razmatralo, te da je glavni cilj do kraja sezone osvajanje domaćeg prvenstva.

Danima se već spekuliše o njegovom statusu nakon eliminacije od Valensije u četvrtfinalu Evrolige, a pojedini mediji već vide Željka Obradovića na klupi atinskog velikana.

Ataman je ovog puta stao iza svoje ekipe i jasno svima stavio do znanja da još uvijek ne razmišlja o odlasku.

"Veoma sam razočaran što nismo mogli da ostanemo na Fajnal-foru. Novi cilj je titula grčke lige. Sve što je napisano u medijima su bajke i pokušaj da se naruši naše jedinstvo. Sve je normalno", rekao je on.

Iako je najavljeno da će Ataman sjesti sa čelnicima kluba i razgovarati o budućnosti, to se neće dogoditi do kraja sezone, a ovo će bar za neko vrijeme smanjiti tenzije u taboru grčkog velikana.

Ataman još uvijek ima godinu dana ugovora sa Panatinaikosom, nakon što je 2024. godine potpisao trogodišnji ugovor. To je bilo nakon povratka atinskih "zelenih" na evropski tron poslije 13 godina.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Panatinaikos Ergin Ataman

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC