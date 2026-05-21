Poznati termini polufinala plej-ofa košarkaške Lige BiH

Plasman u finale ostvariće ekipe s boljom koš-razlikom iz dvije utakmice, a domaćini u prvim mečevima biće timovi iz Lige 4 Sloboda i Široki.
Žrijeb parova polufinala plej-ofa Prvenstva BiH za košarkaše obavljen je danas u prostorijama Košarkaškog saveza BiH, a voljom žrijeba odlučeno je da se u polufinalu sastanu:
- Sloboda - Bosna
- Široki - Igokea
Prvi susreti plej-ofa na programu su u subotu, 23. maja, a revanši su dva dana kasnije.
