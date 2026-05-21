"Anćeloti je dobio poziv, naređeno mu je da pozove Nejmara u reprezentaciju"

Pojavile su se nove informacije u vezi sa spiskom reprezentacije Brazila i navodno je Karlo Anćeloti primoran bio da zove Nejmara.

Brazil je objavio spisak igrača koji će ići na predstojeće Svjetsko prvenstvo u fudbalu. Najveće ime na njemu je svakako Nejmar. Čuveni fudbaler oko koga su se "lomila koplja" u prethodnom periodu. Karlo Anćeloti ga je na kraju pozvao, ali je navodno na to bio primoran.

Pojavile su se nove informacije koje stižu iz Brazila. Prema tim navodima Italijan je dobio poziv od brazilske fudbalske federacije i oni su ga "ubijedili" da pozove Nejmara. Ponudili su mu novi ugovor i pojasnili da bi bilo dobro da ga pozove zbog reakcije publike, dok su i sponzori pravili dodatni pritisak.

Razlog zbog kog se Anćeloti dvoumio do posljednjeg momenta su povrede. Nejmar je više vremena proveo van terena i na tako bitnom takmičenju neophodni su mu zdravi igrači. On se opet povrijedio, dok je van tima ostao fudbaler Čelsija Žoao Pedro.

