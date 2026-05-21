logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Anćeloti je dobio poziv, naređeno mu je da pozove Nejmara u reprezentaciju"

"Anćeloti je dobio poziv, naređeno mu je da pozove Nejmara u reprezentaciju"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Pojavile su se nove informacije u vezi sa spiskom reprezentacije Brazila i navodno je Karlo Anćeloti primoran bio da zove Nejmara.

Anćeloti natjeran da pozove Nejmara Izvor: Marco Buenavista/Sports Press Ph / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brazil je objavio spisak igrača koji će ići na predstojeće Svjetsko prvenstvo u fudbalu. Najveće ime na njemu je svakako Nejmar. Čuveni fudbaler oko koga su se "lomila koplja" u prethodnom periodu. Karlo Anćeloti ga je na kraju pozvao, ali je navodno na to bio primoran.

Pojavile su se nove informacije koje stižu iz Brazila. Prema tim navodima Italijan je dobio poziv od brazilske fudbalske federacije i oni su ga "ubijedili" da pozove Nejmara. Ponudili su mu novi ugovor i pojasnili da bi bilo dobro da ga pozove zbog reakcije publike, dok su i sponzori pravili dodatni pritisak.

Razlog zbog kog se Anćeloti dvoumio do posljednjeg momenta su povrede. Nejmar je više vremena proveo van terena i na tako bitnom takmičenju neophodni su mu zdravi igrači. On se opet povrijedio, dok je van tima ostao fudbaler Čelsija Žoao Pedro.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:14
Dušan Tadić psuje Nejmara
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC