Traju radovi na postavljanju krova: Evo kako trenutno izgleda istočna tribina Gradskog stadiona (FOTO)

Radovi bi, prema planu, trebalo da budu gotovi do kraja juna.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Paralelno sa završetkom sezone u Premijer ligi BiH, na Gradskom stadionu traju radovi na postavljanju krova na istočnoj tribini.

Kraj juna je, kako je ranije istkanuto iz kluba, rok za završetak radova, što znači da će istočna strana zdanja u Platonovoj ulici dobiti novo ruho neposredno pred početak kvalifikacija za Ligu šampiona.

Pogledajte trenutno stanje na stadionu i dokle su stigli radovi:

(mondo.ba, D. Šutvić)

