logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo je spisak Srbije za Ligu nacija

Ovo je spisak Srbije za Ligu nacija

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

George Krecu objavio je spisak od 30 igrača na koje računa za predstojeću Ligu nacija.

Spisak odbojkaša Srbije za Ligu nacija Izvor: MN PRESS

Odbojkaška reprezentacija Srbije igra na prijateljskom turniru u Poljskoj i to će joj poslužiti kao priprema za Ligu nacija. Tako je selektor George Krecu saopštio spisak od 30 igrača koji imaju pravo igranja.

U okviru prve sedmice u Braziliji, u Brazilu, igraćr protiv Argentine (srijeda, 10. jun, 21.30), Belgije (petak, 12. jun, 21.30), Brazila (subota, 13. jun, 16.00) i Bugarske (nedjelja, 14. jun, 19.30 časova po našem vremenu). U okviru druge sedmice, Srbija će igrati u Orleanu, u Francuskoj protiv Japana (srijeda, 24. jun, 13.30), Kube (petak, 26. jun, 20.30), Francuske (subota, 27. jun, 20.30) i SAD (nedjelja, 28. jun, 20.30). Seniori Srbije će biti domaćini treće sedmice (od 15. do 19. jula) u Beogradskoj Areni u Beogradu, a igraće protiv Turske (srijeda, 15. jul, 20.00), Ukrajine (četvrtak, 16. jul, 20.00), Njemačke (subota, 18. jul, 20.00) i Slovenije (nedjelja, 19. jul, 20.00).

Seniori Srbije tokom interkontinentalnog dijela takmičenja neće igrati protiv Italije, Poljske, Irana, Kanade i Kine. Plasman na Finalni turnir, koji će se odigrati od 29. jula do 2. avgusta u Ningbou, u Kini, pored domaćina izboriće još 7 reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala.

Ovako izgleda spisak Srbije:

  • Tehničari: Nikola Jovović, Vuk Todorović, Aleksa Batak, Andrej Polomac i Danilo Veselić
  • Korektori: Dražen Luburić, Dušan Nikolić, Veljko Mašulović, Aleksandar Šoša i Petar Premović
  • Libera: Vukašin Ristić, Stefan Negić, Lazar Jeremić i Dušan Jović.
  • Blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza, Andrej Rudić, Vladimir Gajović, Aleksa Polomac i Dušan Petrović
  • Primači: Marko Ivović, Mitar Kujundžić, Pavle Perić, Nikola Brborić, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović, Žarko Ubiparib i Danilo Ilić

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija Odbojka Liga nacija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC