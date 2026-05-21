Ovo je spisak Srbije za Ligu nacija

George Krecu objavio je spisak od 30 igrača na koje računa za predstojeću Ligu nacija.

Izvor: MN PRESS

Odbojkaška reprezentacija Srbije igra na prijateljskom turniru u Poljskoj i to će joj poslužiti kao priprema za Ligu nacija. Tako je selektor George Krecu saopštio spisak od 30 igrača koji imaju pravo igranja.

U okviru prve sedmice u Braziliji, u Brazilu, igraćr protiv Argentine (srijeda, 10. jun, 21.30), Belgije (petak, 12. jun, 21.30), Brazila (subota, 13. jun, 16.00) i Bugarske (nedjelja, 14. jun, 19.30 časova po našem vremenu). U okviru druge sedmice, Srbija će igrati u Orleanu, u Francuskoj protiv Japana (srijeda, 24. jun, 13.30), Kube (petak, 26. jun, 20.30), Francuske (subota, 27. jun, 20.30) i SAD (nedjelja, 28. jun, 20.30). Seniori Srbije će biti domaćini treće sedmice (od 15. do 19. jula) u Beogradskoj Areni u Beogradu, a igraće protiv Turske (srijeda, 15. jul, 20.00), Ukrajine (četvrtak, 16. jul, 20.00), Njemačke (subota, 18. jul, 20.00) i Slovenije (nedjelja, 19. jul, 20.00).

Seniori Srbije tokom interkontinentalnog dijela takmičenja neće igrati protiv Italije, Poljske, Irana, Kanade i Kine. Plasman na Finalni turnir, koji će se odigrati od 29. jula do 2. avgusta u Ningbou, u Kini, pored domaćina izboriće još 7 reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala.

Ovako izgleda spisak Srbije:

Tehničari: Nikola Jovović, Vuk Todorović, Aleksa Batak, Andrej Polomac i Danilo Veselić

Korektori: Dražen Luburić, Dušan Nikolić, Veljko Mašulović, Aleksandar Šoša i Petar Premović

Libera: Vukašin Ristić, Stefan Negić, Lazar Jeremić i Dušan Jović.

Blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza, Andrej Rudić, Vladimir Gajović, Aleksa Polomac i Dušan Petrović

Primači: Marko Ivović, Mitar Kujundžić, Pavle Perić, Nikola Brborić, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović, Žarko Ubiparib i Danilo Ilić

