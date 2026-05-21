"Da budemo pošteni prema sebi i ligi!" Štimac pred meč sa Rudarom: Ne želim da se vuku kuloarske priče

Dragan Šutvić
Trener Zrinjskog najavio je gostovanje svog tima u Prijedoru (petak, 18.00).

Premijer liga BiH Rudar Prijedor Zrinjski najava Igora Štimca

Fudbaleri Zrinjskog će u pretposljednjem kolu Premijer lige BiH biti gosti Rudar Prijedora (petak, 18.00), pred kojim je skoro pa nemoguća misija na putu ka opstanku. Mostarci su sigurno drugi na tabeli, uz osvojen Kup BiH, što će im donijeti nastup u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Ciljevi su ispunjeni, ali trener Igor Štimac ističe da nema opuštanja.

"Idemo gore sa svim raspoloživim igračima. Imamo neke koji imaju određene zdravstvene probleme koji će ostati u Mostaru i koje ćemo pokušati da rehabilitujemo za posljednju utakmicu sa Veležom. Naravno, idemo gore po pobjedu. Bez obzira što smo ispunili svoje ciljeve, svjesni smo da moramo u sportskom nadmetanju da odradimo preostale dvije utakmice. Moramo da budemo pošteni prema sebi i ostatku lige i odigrati jednu kvalitetnu utakmicu, bez obzira na poziciju Rudara. Ne želim da se vuku kuloarske priče i repovi, pa prema tome koliko smo već na odmoru, radimo maksimalno. Mislima smo usmjereni ka što većem bodovnom učinku do kraja sezone. Još šest bodova imamo ispred sebe. Imamo i nezgodan aranžman koji je ugovoren mjesecima ranije, koji moramo između ove dvije utakmice da odradimo. Idemo u Pleternicu gdje igramo protiv domaće Slavije, koja obilježava 100 godina kluba. Tu smo, međutim, da ispoštujemo sve obaveze i vratimo se kući spremni za narednu utakmicu", rekao je Štimac, dodavši nekoliko rečenica o samom protivniku:

"Jedna ekipa koja igra lijep fudbal, koja teži igranju, međutim efikasnost im je izostala. Uživaju u tom fudbalu koji je zabavan za gledanje, ali se nije pokazao efikasnim. Moramo da ih limitiramo na što manje posjeda, što manje proigravanja. Naravno, za to su potrebne kompaktne linije, ali i rastrčanost, i to ćemo i napraviti."

(mondo.ba, D. Šutvić)

