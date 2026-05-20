Biti ili ne biti za Slogu: Kalkulacija nema i ne smije biti

Bojan Jakovljević
Dobojlije u teškoj situaciji, više ne odlučuju sami o svojoj sudbini. Čak ni oba trijumfa na zatvaranju sezone ne garantuju opstanak u premijerligaškom društvu.

Nedim Jusufbegović Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Do kraja sezone u Premijer ligi BiH ostala su još dva kola, a dobojska Sloga došla je na rub eliminacije i ispadanja u niži rang.

Dobojlije zaostaju šest bodova za timovima koji su u sigurnoj zoni, a u posljednja dva kola igraće protiv direktnih rivala Posušja i Rudar Prijedora. Ipak, i ako ostvare maksimalnih šest bodova, nije sigurno da će zadržati premijerligaški status. Potrebno je da se poklope i drugi rezultati kako bismo Slogu i dogodine gledali u Premijer ligi BiH.

Posušje će na svom stadionu "Mokri dolac" ugostiti Slogu u petak od 18 časova.

"Apsolutno znamo važnost utakmice, i za nas i za njih. Već je kraj, moramo pobijediti u obje utakmice. Težićemo da se tako postavimo, da budemo pametni, a istovremeno dovoljno agresivni i ofanzivni da tražimo pobjedu. Znamo šta nam znači, tako da kalkulacija nema i ne smije biti. Svjesni smo svi toga i tako putujemo u Posušje", rekao je trener Sloge Nedim Jusufbegović u najavi duela sa Posušacima.

Sloga je trenutno na posljednjem mjestu sa 28 bodova, jedan više ima Rudar Prijedor, dok su Radnik i Posušje prikupili po 34.

PREMIJER LIGA BIH - 35. KOLO:

Četvrtak, 20.30:

  • Velež - Sarajevo
  • Željezničar - Široki Brijeg

Petak, 18.00:

  • Rudar Prijedor - Zrinjski
  • Posušje - Sloga
  • Radnik - Borac



