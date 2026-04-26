UŽIVO: Asistencija Savića i majstorija Juričića za vođstvo Borca!

Fudbaleri Borca od 17.30 časova na Gradskom stadionu u Banjaluci dočekuju Slogu Meridian u meču 31. kola Premijer lige BIH.

Biće to duel lidera i "fenjeraša". Borac je prvi na tabeli sa 10 bodova prednosti nad drugoplasiranim Zrinjskim, dok Sloga zauzima posljednje mjesto na tabeli sa 24 boda, odnosno osam manje od Posuška koje je „iznad crte“.

Bez obzira na to u Borcu ozbiljno shvataju današnji meč.

"Sve smo bliži cilju, tako da nam je svaka utakmica važna, pa i ova sa Slogom. Sloga je pokazala da može odigrati dobru utakmicu - vidjeli smo to u prošlom meču u Banjaluci kada smo dali gol u posljednjem minutu (Haris Berbić 90+6, prim.aut), a pokazali su to i u Mostaru“, rekao je trener Borca Vinko Marinović pred ovaj meč.

Tradicija je na strani Banjalučana koji su u posljednjih 10 međusobnih okršaja upisali devet pobjeda uz jedan poraz.

