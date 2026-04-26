UŽIVO: Asistencija Savića i majstorija Juričića za vođstvo Borca!

Fudbaleri Borca od 17.30 časova na Gradskom stadionu u Banjaluci dočekuju Slogu Meridian u meču 31. kola Premijer lige BIH.
Biće to duel lidera i "fenjeraša". Borac je prvi na tabeli sa 10 bodova prednosti nad drugoplasiranim Zrinjskim, dok Sloga zauzima posljednje mjesto na tabeli sa 24 boda, odnosno osam manje od Posuška koje je „iznad crte“.
Bez obzira na to u Borcu ozbiljno shvataju današnji meč.
"Sve smo bliži cilju, tako da nam je svaka utakmica važna, pa i ova sa Slogom. Sloga je pokazala da može odigrati dobru utakmicu - vidjeli smo to u prošlom meču u Banjaluci kada smo dali gol u posljednjem minutu (Haris Berbić 90+6, prim.aut), a pokazali su to i u Mostaru“, rekao je trener Borca Vinko Marinović pred ovaj meč.
Tradicija je na strani Banjalučana koji su u posljednjih 10 međusobnih okršaja upisali devet pobjeda uz jedan poraz.
31' Jojić!
Jojić je šutirao sa 20 metara, nije bilo loše, međutim, ipak neprecizno.
30' Odlična šansa za Borac
Juričić je uspio u šesnaestercu da šutira pored svog čuvara, Pavlović je to odbranio, a potom je Deket šutirao tik pored stative
28' Deket šutira
namještao se Dekt na ivici šesnaesterca, a onda šutirao preko gola
Žuti karton za Kunić
Napadač Sloge dobio je žuti karton nakon još jedne rasprave sa protivnicima
33' GOOOOOL! BORAC - SLOGA 1:0
Borac vodi od 22. minuta. Savić je nakon solo prodaora odlično uposlio Juričića koji iz prve pogađa suprotne rašlje za svoj 23. gol u sezoni.
19' Pritisak Borca, Sloga zaprijetila iz kontre
Pritisak Borca u ovim trenucima, ali sada je Omić zaprijetio dalekometnim udarcem, međutim, neprecizno je to bilo
9' Novi pokušaj Borca
Deket je dao loptu jakšiću, a njegov šut za 25 metara Pavlović odbija u korner
4' Pavlović siguran
Dvije intervencije golmana Sloge, kod prve je doduše signalizirana ofsajd pozicija Juričića
Počeo je meč na Gradskom stadionu
SASTAVI
BORAC: Jurkas, Jakšić, Paskval, Karolina, Saničanin, Hrelja, Skorup, Jojić, Savić, Deket, Juričić
SLOGA: Pavlović, Batar, Omić, Dejanović, Hasanović, Letić, Mehmedović, Varga, Žerjal, Jović, Kunić