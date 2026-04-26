UŽIVO: Asistencija Savića i majstorija Juričića za vođstvo Borca!
uživo Borac Sloga PLBIH prenos livestream
0

UŽIVO: Asistencija Savića i majstorija Juričića za vođstvo Borca!

Borac dočekuje Slogu u duelu 31. kola Premijer lige BIH. Meč pratite uživo na MONDU.

Fudbaleri Borca od 17.30 časova na Gradskom stadionu u Banjaluci dočekuju Slogu Meridian u meču 31. kola Premijer lige BIH.

Biće to duel lidera i "fenjeraša". Borac je prvi na tabeli sa 10 bodova prednosti nad drugoplasiranim Zrinjskim, dok Sloga zauzima posljednje mjesto na tabeli sa 24 boda, odnosno osam manje od Posuška koje je „iznad crte“.

Bez obzira na to u Borcu ozbiljno shvataju današnji meč.

"Sve smo bliži cilju, tako da nam je svaka utakmica važna, pa i ova sa Slogom. Sloga je pokazala da može odigrati dobru utakmicu - vidjeli smo to u prošlom meču u Banjaluci kada smo dali gol u posljednjem minutu (Haris Berbić 90+6, prim.aut), a pokazali su to i u Mostaru“, rekao je trener Borca Vinko Marinović pred ovaj meč.

Tradicija je na strani Banjalučana koji su u posljednjih 10 međusobnih okršaja upisali devet pobjeda uz jedan poraz.

Tekstualni prenos utakmice pratiti na MONDU na kartici Razvoj događaja!

Goran Arbutina
18:02

31' Jojić!

Jojić je šutirao sa 20 metara, nije bilo loše, međutim, ipak neprecizno.

18:01

30' Odlična šansa za Borac

Juričić je uspio u šesnaestercu da šutira pored svog čuvara, Pavlović je to odbranio, a potom je Deket šutirao tik pored stative

18:00

28' Deket šutira

namještao se Dekt na ivici šesnaesterca, a onda šutirao preko gola

17:55

Žuti karton za Kunić

Napadač Sloge dobio je žuti karton nakon još jedne rasprave sa protivnicima

17:54

33' GOOOOOL! BORAC - SLOGA 1:0

Borac vodi od 22. minuta. Savić je nakon solo prodaora odlično uposlio Juričića koji iz prve pogađa suprotne rašlje za svoj 23. gol u sezoni.

17:50

19' Pritisak Borca, Sloga zaprijetila iz kontre

Pritisak Borca u ovim trenucima, ali sada je Omić zaprijetio dalekometnim udarcem, međutim, neprecizno je to bilo

17:40

9' Novi pokušaj Borca

Deket je dao loptu jakšiću, a njegov šut za 25 metara Pavlović odbija u korner

17:35

4' Pavlović siguran

Dvije intervencije golmana Sloge, kod prve je doduše signalizirana ofsajd pozicija Juričića

17:31

Počeo je meč na Gradskom stadionu

17:29

SASTAVI

BORAC: Jurkas, Jakšić, Paskval, Karolina, Saničanin, Hrelja, Skorup, Jojić, Savić, Deket, Juričić

SLOGA: Pavlović, Batar, Omić, Dejanović, Hasanović, Letić, Mehmedović, Varga, Žerjal, Jović, Kunić

