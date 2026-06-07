logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pukla bruka u Realu: Sezone završena bez ijednog trofeja, sprema se remont tima

Pukla bruka u Realu: Sezone završena bez ijednog trofeja, sprema se remont tima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Real Madrid završio je sezonu bez ijednog trofeja, biće velikih promjena u timu za narednu godinu.

Serđo Skariolo o ispadanju Reala iz plej ofa Izvor: Screenshot/Real Madrid

Real Madrid završio je sezonu sa nula trofeja. Zvuči nemoguće, ali baš to se dogodilo košarkaškom velikanu. U finalu Kupa kralja izgubio je od Baskonije, pa je u finalu Evrolige poražen od Olimpijakosa, da bi onda doživio debakl i poraz od Tenerifea u četvrtfinalu ACB lige.

"Čestitam rivalu, Ćusu Vidoreti, Marselinju Uertasu, Petiju Milsu, zaslužili su", rekao je Serđo Skariolo na početku konferencije za medije.

Istakao je da je nedostatak centara Valtera Tavaresa i Usmana Garube imao uticaj na ishod. Prvi put poslije 18 godina je "kraljevski klub" ispao u plej-ofu ACB lige.

"Borili smo se dokle god smo igrali dobro u reketu, loše smo šutirali za tri, oni su pogodili i neke teške šuteve, mi smo pravili i neke greške. Nedostatak balansa između spoljne i unutrašnje linije nas je koštao. Pokazali smo dva potpuno različita tima. Prvi, u punom sastavu, koji je dominirao u ACB ligi i bio blizu da postane evropski šampion i drugi koji nije uspio da nađe rješenje posle svih povreda. Moramo da unaprijedimo igru u odbrani."

Očekuje se da će biti određenih promjena u timu, a njegov posao ne bi trebalo da bude ugrožen uprkos košmarnoj sezoni.

"Htio bih da se izvinim navijačima koji su bili sve vreme uz nas. Na nama je da što prije krenemo sa pripremom za narednu sezonu. Zahvalan sam igračima mom stručnom štabu. U ovom momentu ne postoji jasna slika i izvlačenje zaključaka. Momenat za to će doći poslije malo strpljenja. To je život, ponekad ne ide.Moj posao? To nije pitanje za mene. Imam još tri godine ugovora i to bi trebalo da pitate čelnike kluba", zaključio je Skariolo.

Igrači Reala pakuju kofere za odmor i čekaju da vide ko će ostati u timu, dok Tenerife ide na megdan Barseloni u polufinalu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Serđo Skariolo košarka KK Real Madrid treneri ACB liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC