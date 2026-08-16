Trener Crvene zvezde Ibon Navaro počeo je polako da upoznaje srpsku prestonicu.

Izvor: belgrado.espanol/X/Printscreen

Trener Crvene zvezde Ibon Navaro, odlučio je da upozna Beograd prije nego što krene u novu sezonu. Početak priprema je zakazan za posljednju nedjelju avgusta, a do tada će Španac imati vremena da nauči o kulturnoj i istorijskoj baštini prestonice Srbije.

Navaro je već neko vrijeme u Beogradu i poželio je iskusi novi dom iz drugačije perspektive. Nekadašnji trener Unikahe se pridružio grupi turista koje je predvodio poznati turistički vodič Ivan Đorđević.

On je zadužen da na španskom jeziku približi Beograd posetiocima, a među njima je prepoznao novog trenera Zvezde.

Ibon Navaro je nedavno postao član Odbora trenera Evrolige (EHCB). Ovo udruženje ima za cilj da poboljša status i štiti prava stručnjaka, a dio organizacije su najveća imena evropske košarke. Uspjesi sa Unikahom su ga pogurali ka trenerskoj eliti, a sada će po prvi put predvoditi jedan evroligaški tim.

Raspored priprema Crvene zvezde

Prvi pripremni meč ekipa Crvene zvezde odigraće 01.09.2026. godine u Beogradu, u utakmici zatvorenog tipa. Već 04.09. na izuzetno jakom turniru na Kritu, crveno bijeli će odigrati duel polufinala protiv ekipe Armanija (18.30 časova) dok je duel za prvo ili treće mjesto protiv Olimpijakosa ili Fenerbahčea na programu dan kasnije (05.09.2026).

Vidi opis Kako se Ibon Navaro sprema za novu sezonu? Trener Crvene zvezde turista u Beogradu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Potom 11.09. slijedi još jedna izuzetno jaka provjera protiv aktuelnog šampiona EL, Olimpijakosa na turniru u Nikoziji. Dan kasnije zakazana je utakmica sa ekipom Arisa, takođe na Kipru.

Posljednji meč pred start sezone biće novi duel sa ekipom Arisa, koji od ove sezone sa klupe predvodi Vasilis Spanulis, a izuzetno pojačan tim tokom ljeta jedan je od kandidata za najviši plasman u Evrokupu.

Ovaj meč koji će se igrati u hali "Aleksandar Nikolić" biće otvoren za sve vlasnike članskih i sezonskih karata KK Crvena zvezda kao zahvalnost za vjernost, i prava uvertira za prvi takmičarski meč koji slijedi 6 dana kasnije - duel sa Žalgirisom u Beogradskoj Areni (24.09), navodi se na sajtu Zvezde.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 04:29 Čima Moneke utučen posle poraza od Partizana u polufinalu ABA lige Izvor: Kurir sport Izvor: Kurir sport

(MONDO)