Evroliga se oglasila u jeku priča o prelasku Fakunda Kampaca u Crvenu zvezdu i objavila je jedan snimak.
Crvena zvezda dovela je Nika Vejlera-Baba na pozajmicu i djeluje da je završila sa pojačanjima kada su u pitanju bekovske pozicije. Međutim, nova objava Evrolige pomalo je "uzburkala talase" kada je u pitanju potencijalni dolazak Fakunda Kampaca.
O povratku omalenog Argentinca na Mali Kalemegdan pisalo se prethodnih nedjelja, pa je tako baš zanimljiv tajming na društvenim mrežama elitnog takmičenja. Objavljen je snimak na kom on priča o odnosu sa Zvezdom.
Da li Evroliga najavljuje novu "bombu" Zvezde: Objavila snimak Kampaca u crveno-bijelom dresu
"Zabavljao sam se sa navijačima, bili su ludi tokom cijele utakmice. Igranje za ovaj tim, mi smo kao familija trenutno", rekao je Kampaco na snimku u dresu Crvene zvezde.
Na istom snimku su i neke od majstorija argentinskog košarkaša i asistencije za TV špice. Da li je ovo neka naznaka ili...
Kampaco i Real - šta se dešava?
“We are like a family”@facucampazzoand his forever connection with@kkcrvenazvezda♾️pic.twitter.com/xzw9ktD11J— EuroLeague (@EuroLeague)August 11, 2026
Fakundo Kampaco je pod ugovorom sa Real Madridom i glavno pitanje je šta obje strane žele. Novi trener Pedro Martinez navodno ne vidi Argentinca u tako važnoj ulozi i hoće da mu smanji minutažu. Da li će to da bude faktor ili ne, ostaje da se vidi.
Kampaco je prošle sezone odigrao 44 utakmice i imao prosjek od 12 poena, 5,1 asistenciju i 1,9 asistencija po meču.