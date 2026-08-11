Evroliga se oglasila u jeku priča o prelasku Fakunda Kampaca u Crvenu zvezdu i objavila je jedan snimak.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda dovela je Nika Vejlera-Baba na pozajmicu i djeluje da je završila sa pojačanjima kada su u pitanju bekovske pozicije. Međutim, nova objava Evrolige pomalo je "uzburkala talase" kada je u pitanju potencijalni dolazak Fakunda Kampaca.

O povratku omalenog Argentinca na Mali Kalemegdan pisalo se prethodnih nedjelja, pa je tako baš zanimljiv tajming na društvenim mrežama elitnog takmičenja. Objavljen je snimak na kom on priča o odnosu sa Zvezdom.

Vidi opis Da li Evroliga najavljuje novu "bombu" Zvezde: Objavila snimak Kampaca u crveno-bijelom dresu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/crvenazvezdakk/MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 10 / 10

"Zabavljao sam se sa navijačima, bili su ludi tokom cijele utakmice. Igranje za ovaj tim, mi smo kao familija trenutno", rekao je Kampaco na snimku u dresu Crvene zvezde.

Na istom snimku su i neke od majstorija argentinskog košarkaša i asistencije za TV špice. Da li je ovo neka naznaka ili...

Kampaco i Real - šta se dešava?

Fakundo Kampaco je pod ugovorom sa Real Madridom i glavno pitanje je šta obje strane žele. Novi trener Pedro Martinez navodno ne vidi Argentinca u tako važnoj ulozi i hoće da mu smanji minutažu. Da li će to da bude faktor ili ne, ostaje da se vidi.

Kampaco je prošle sezone odigrao 44 utakmice i imao prosjek od 12 poena, 5,1 asistenciju i 1,9 asistencija po meču.