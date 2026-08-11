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Da li Evroliga najavljuje novu "bombu" Zvezde: Objavila snimak Kampaca u crveno-bijelom dresu

Da li Evroliga najavljuje novu "bombu" Zvezde: Objavila snimak Kampaca u crveno-bijelom dresu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Evroliga se oglasila u jeku priča o prelasku Fakunda Kampaca u Crvenu zvezdu i objavila je jedan snimak.

Fakundo Kampaco u Crvenoj zvezdi Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda dovela je Nika Vejlera-Baba na pozajmicu i djeluje da je završila sa pojačanjima kada su u pitanju bekovske pozicije. Međutim, nova objava Evrolige pomalo je "uzburkala talase" kada je u pitanju potencijalni dolazak Fakunda Kampaca.

O povratku omalenog Argentinca na Mali Kalemegdan pisalo se prethodnih nedjelja, pa je tako baš zanimljiv tajming na društvenim mrežama elitnog takmičenja. Objavljen je snimak na kom on priča o odnosu sa Zvezdom.

"Zabavljao sam se sa navijačima, bili su ludi tokom cijele utakmice. Igranje za ovaj tim, mi smo kao familija trenutno", rekao je Kampaco na snimku u dresu Crvene zvezde.

Na istom snimku su i neke od majstorija argentinskog košarkaša i asistencije za TV špice. Da li je ovo neka naznaka ili...

Kampaco i Real - šta se dešava?

Fakundo Kampaco je pod ugovorom sa Real Madridom i glavno pitanje je šta obje strane žele. Novi trener Pedro Martinez navodno ne vidi Argentinca u tako važnoj ulozi i hoće da mu smanji minutažu. Da li će to da bude faktor ili ne, ostaje da se vidi.

Kampaco je prošle sezone odigrao 44 utakmice i imao prosjek od 12 poena, 5,1 asistenciju i 1,9 asistencija po meču.

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Tagovi

Fakundo Kampaco KK Crvena zvezda Evroliga

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