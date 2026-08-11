Odjeknula nova bomba na Bosforu: Fener završava spektakularan posao - slavni napadač rekao "DA"

Fenerbahče je ozbiljno zagrizao za Romelua Lukakua, a belgijski napadač već je dogovorio uslove i čeka se konačan dogovor klubova.

Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Veliki transfer je na pomolu! Romelu Lukaku nalazi se na korak od prelaska iz Napolija u Fenerbahče!

Kako prenose italijanski mediji, među kojima i "Skaj Italija", Lukaku je već dao zeleno svjetlo za selidbu u Istanbul i dogovorio lične uslove sa Fenerbahčeom. Sada je ostalo da se dva kluba usaglase oko obeštećenja.

Fenerbahče je već poslao ponudu Napoliju, ali je ona odbijena, pa se pregovori nastavljaju. Italijanski klub traži oko 10 miliona evra za transfer, dok su se u medijima pojavile različite informacije o tome koliko je Fenerbahče spreman da plati.

Ipak, sve strane vjeruju da bi dogovor mogao da bude postignut veoma brzo. Prema posljednjim informacijama, Napoli, Fenerbahče i sam Lukaku očekuju da bi pregovori mogli da budu zaključeni u narednih nekoliko dana.

Za Fenerbahče bi dolazak Lukakua predstavljao spektakularno pojačanje. Belgijanac je već godinama jedno od najpoznatijih imena evropskog fudbala, a u karijeri je nosio dresove Anderlehta, Vest Bromvič Albiona, Evertona, Mančester junajteda, Intera, Čelsija i Rome.

U Napoli je stigao ljeta 2024. godine i odmah postao važan dio ekipe Antonija Kontea. Sa italijanskim klubom osvojio je Seriju A, a prethodno je sa Interom bio prvak Italije i osvojio Ligu Evrope sa Mančester junajtedom.

Posebno je zanimljivo što bi Lukaku sada mogao da napusti Napoli nakon samo dvije godine, i to u trenutku kada se klub nalazi u procesu promjena. Belgijanac je tokom prethodne sezone imao problema sa povredama, a njegova budućnost u Napulju postala je sve neizvjesnija.

Fenerbahče sada pokušava da iskoristi situaciju i dovede jedno od najvećih imena koje je ovog ljeta dostupno na tržištu.