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Dejan Stanković tražio da mu vrate igrača: Cijena je paprena, vrijedi li?

Dejan Stanković tražio da mu vrate igrača: Cijena je paprena, vrijedi li?

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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FK Crvena zvezda pregovara sa Fenerbahčeom o nekadašnjem igraču.

fenerbahce trazi zvezdi 6 miliona za mimovica Izvor: MN PRESS

Više nije tajna da Crvena zvezda želi da vrati Ognjena Mimovića u svoje redove, ali biće to skupa akvizicija. Već neko vrijeme srpski šampion "opipava" teren, a cifra koju traži Fenerbahčea za povratni transfer je poprilično visoka.

Kako prenosi "Meridian sport, turski tim je u posljednjem razgovoru sa Zvezdom tražio čak 6.000.000 evra za desnog beka. Pokušaće čelnici da umilostive pregovarača Aziza Jildrima, ali trenutna situacija nije ni blizu izvjesne.

Plan kluba iz Istanbula je da pošalju Mimovića na pozajmicu u Turskoj, a kao jedna od potencijalnih destinacija, spominjala se Kasimpaša.

Ne žuri se na Marakani u pregovorima jer na toj poziciji imaju pouzdanog Jung Vu Seola, ali razmišlaju na duže staze jer bi povratak Mimovića bio dupli posao, osim što bio bio alternativa Seolu, ima status bonus igrača.

Dejan Stanković izuzetno cijeni kvalitete srpskog defanzivca, pa se trenutno razmatraju i druge opcije. Mogao bi Mimović na pozajmicu sa pravom otkupa, ali upravo cifra otkupa predstavlja problem.

Mimović je napustio Marakanu pretprošle zime, ali nije uspio da se nametne u Fenerbahčeu, prvo je poslat na pozajmicu u Zenit, potom u Pafos, a izgleda da ga ponovo čeka ista sudbina...

On je potpisao četvorogodišnji ugovor sa Turcima i tada se spekulisalo da je transfer vrijedan od 8,7 miliona evra, uz 10 odsto od naredne prodaje.

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00:12
Osman Bukari najavljuje derbi Superlige, Crvena zvezda - Vojvodina
Izvor: FK Crvena Zvezda
Izvor: FK Crvena Zvezda

 (MONDO)

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Tagovi

FK Crvena zvezda Ognjen Mimović FK Fenerbahče Dejan Stanković

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