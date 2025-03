Plakao kad je išao iz Zvezde, sad otvorio dušu: Žao mi je što sam otišao, nije lako

Mladi desni bek Ognjen Mimović spreman je da zaigra u nacionalnom timu, a pričao je o prilagođavanju na Zenit i rusku ligu, o derbiju,

Ognjen Mimović je dočekao i reprezentaciju! Nakon što je ekspresno napredovao u Crvenoj zvezdi i postao nezamjenljiv u startnoj postavi Vladana Milojevića, obezbijedio je transfer u Zenit, a sada će debitovati za prvi tim. U intervjuu za zvanični sajt FSS, otkrio je da se sjajno snašao u Sankt Peterburgu za sada.

"Iskreno, do sada nisam mnogo pratio rusku ligu, slabo sam poznavao i Rusiju, ali impresije su lijepe. Pri samoj pomisli na Rusiju u glavi sam imao neko sivilo, ne baš lijepe misli. Zima, rat, snijeg… Jednostavno sivilo. A onda sam se oduševio. I ligom, stadionima, organizacijom, uslovima. I ljudi su veoma prijatni. Sve najljepše mogu da kažem. Sam grad Sankt Peterburg je lijep, ne mogu da kažem da je jedan od najljepših, jer nisam mnogo proputovao, ali generalno gdje god da smo igrali, mnogo toga lijepog se može vidjeti. Sve je naravno lakše kada za saigrače imate naše igrače, imao sam mnogo sreće i ovdje u Zenitu, ali i kada sam došao u Fenerbahče gdje su Tadić, Kostić, Džeko, Livaković… U Zenitu su me sačekali Eraković koga dobro poznajem iz Zvezde, upoznao sam i Zdjelara, mnogo su mi olakšali to neko upoznavanje sa Rusijom", ne krije Ognjen Mimović.

Nije bilo lako u prethodnom kolu kada je izgubio u derbiju od Spartaka iz Moskve. Tim Dejana Stankovića dao je gol u posljednjim momentima meča i tako pobijedio. "Teško nam je palo, velika utakmica, osjećao sam se kao da igraju Zvezda i Partizan. Htjeli smo pobjedu, nismo razmišljali da čuvamo neriješen ishod, a onda se desio trenutak i poraz. Dobra utakmica, nadam se da ćemo u sljedećem meču mi slaviti", rekao je pa onda uporedio derbije u Srbiji i Rusiji:

"Ima sličnosti, ali sam ambijent na utakmici i doživljaj koji meč izaziva kod ljudi, kod nas je izraženiji. Primjera radi, podatak da je Spartak sada u Moskvi prvi put poslije ne znam koliko vremena imao rasprodat stadion za meč sa Zenitom, a ja sam imao sreće da igram pred punom Marakanom. Ne može da se poredi. Jeste i u Moskvi bila sjajna atmosfera, ali opet…"

Kada je stigao u Rusiju, liga ga je prilično iznenadila. Shvatio je da je svaki tim u ligi jak i da nema opuštanja ma ko da je rival. Još se navikava na tako jako takmičenje. "Imao sam i tu predrasude, mislio sam da su u Rusiji jaki samo Zenit, SCKA i Spartak, ali nije tako. Tamo ne možete da upišete bodove pred neku utakmicu dok se ne odigra, jer svaka ekipa može da iznenadi. Veoma izjednačena liga, mislim da je razlika među prvih pet-šest ekipa svega nekoliko bodova. Jako interesantno prvenstvo."

Plakao kada je išao

Plakao je kada je išao iz Crvene zvezde i ne krije da mu je žao što je morao rano da ode. Prvo Kosta Nedeljković pa Ognjen Mimović, napravila je dva odlična igrača Crvena zvezda, ali ih je prodala. Ipak neke snove je uspio da ispuni.

"Jeste mi žao, ali iza mene je najljepša godina u životu, u karijeri. Ovakve godine da se ponavljaju i ne moraju da budu bolje. Ne bih se žalio. U Zvezdi prelijepa godina, ispunio sam san da sa njom igram Ligu šampiona. Bio sam jako kratko, ali uspio sam da postignem sve što sam želio. Naravno, žao mi je što sam otišao u smislu da napuštam svoju zemlju, grad, roditelje, nije lako, ali svi težimo ka tome da odemo van zemlje i probamo da ostvarimo neku veću karijeru. Da napravimo iskorak."

Što se tiče plej-ofa sa Austrijom, rival je jak i biće teško. Sa njegove strane gledišta najviše će mu problema praviti Marko Arnautović, ali nadamo se da će mladi Mimović uspjeti da ga zauzda i da će mreža "orlova" ostati netaknuta.

"Dobra su reprezentacija, pred nama su dva veoma zanimljiva meča. Ja ću dati sve od sebe da pružim maksimum i pomognem ekipi da zajedno ostvarimo cilj i ostanemo u eliti evropskog fudbala. Da, radi se o sjajnom igraču. Jedna velika karijera, briga možda veća za naše štopere, nego za mene koji igram drugu poziciju. Pokušaćemo da ga 'odstranimo iz igre' što više možemo, vidjećemo kako će sve to da izgleda."

Što se tiče mečeva sa Austrijancima, ima želju da budu kao neki koje je igrao u dresu crveno-bijelih. "Volio bih da se ponovi Bode Glimt i da postignem gol, to bi tek bilo ostvarenja nekog novog sna, jer ne znam da li ima nešto ljepše nego kada postignete gol za svoj nacionalni tim. A sad o samim očekivanjima da li ću igrati, na meni je da radim i nadam se, a ukoliko dobijem priliku želim da dam sve od sebe. Pred svaku utakmicu imam neku pozitivnu tremu, drugačije je kada se radi o mečevima Lige šampiona ili sada reprezentacije. Imaju posebnu težinu", ne ostavlja dilemu Ognjen Mimović.