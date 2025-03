Krivokapić "razbio" Slogu pa poručio: "Slijedi bitan period, najvažnije je da ostanemo u Premijer ligi BiH"

Rukometaš Borca Filip Krivokapić, trener banjalučkog kluba Goran Trkulja i prvotimac Sloge Vlado Draganić komentarisali su večerašnji meč.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Rukometaši Borca rutinski su slavili u prvoj utakmici četvrtfinala Kupa BiH. Crveno-plavi su u dvorani Borik savladali Slogu rezultatom 38:32 pa tako na revanš u Doboj nose šest golova prednosti.

Prvo ime susreta bio je Filip Krivokapić. Rukometaš Borca postigao je 11 golova i bio nerješiva enigma za goste iz Doboja. Nakon kraja utakmice nije htio mnogo govoriti o večerašnjem meču, nego o onome što čeka njega i njegove saigrače u nastavku sezone.

„U ovoj utakmici ispoštovali smo i napad i odbranu i to je nešto što treba da nas krasi i u nastavku sezone. Treba da se spremamo za ono što nas čeka u subotu, a to je ekipa Maglaja. Biće to teško gostovanje, ali za nas jako bitna utakmica. Slijedi bitan period, najvažnije je da ostavimo Borac u Premijer ligi BiH, a nadamo se da idemo na fajnal-for Kupa“, poručio je Krivokapić.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Trener Borca Goran Trkulja svakako može biti zadovoljan večeras viđenim, ali je svjestan da u revanšu neće biti lako.

„Mogao je biti gol ili dva više, ali Sloga je pokazala da je odlična ekipa i da nam neće biti lako u revanšu. Moramo pristupiti ozbiljno kao i u ovoj utakmici da bi sačuvali prednost. Ja sam već najavio da tamo idemo da pobijedimo“, kaže Trkulja.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

S druge strane, u dresu Sloge odličnu partiju odigrao je bivši rukometaš Borca Vlado Draganić. Nevesinjac je večeras postigao devet golova, a u izjavi za medije posebno je nahvalio golmana Borca Nebojšu Grahovca koji je večeras skupio 16 odbrana.

„Nekako smo sebi dozvolili da u utakmicu uđemo dekoncentrisani. U prvih 10 minuta promašili smo nekoliko zicera, što su rukometaši Borca znali da iskoriste. To im je dalo krila i to ih je nosilo tokom cijele utakmice. Pored toga, razbranili smo i Grahovca koji je bio sjajan cijelu utakmicu. Velika je razlika, ali mislim da se rezultat može stići. Na nama je da radimo, ispravljamo greške koje smo pravili večeras i da se potrudimo da prođemo dalje“, rekao je Draganić.

Rezultati četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine:

Borac – Sloga 38:32

Izviđač – Leotar 40:24

Gračanica – Vogošća 30:33

Krivaja – Konjuh 30:28