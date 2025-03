"Volim Srbiju, ali igram za Austriju": Marko Arnautović zapeo jako zbog oca, gledao ga sa cijelom familijom

Najbolji fudbaler Austrije emotivno je doživio meč protiv Srbije u Ligi nacija

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Najbolji fudbaler Austrije Marko Arnautović (35) odigrao je odličan meč protiv Srbije, ali nije uspio da donese svojoj Austriji pobjedu. Završeno je 1:1 nakon što je austrijski reprezentativac srpskog porijekla asistirao za gol za 1:0, pa propustio da iskoristi nekoliko šansi.

"Sto posto je zadovoljnija Srbija (remijem). Rezultat je bolji za Srbiju nego za nas, ali ok. Mislim da smo igrali odličnu utakmicu. Imali smo puno šansi, moram da kažem da sam imao bar dvije prilike da dam gol, ali OK. Imamo još jednu utakmicu u nedjelju protiv njih i gledaćemo da je dobijemo", rekao je on za TV Arena sport.

Iako je u jednom trenutku osjetio bol poslije udarca, ostao je na terenu i morao je da ostane jer je imao ogromnu želju da igra protiv zemlje svog porijekla po ocu.

"Nezgodna je situacija bila, udario sam koljeno, ali nisam ja od tih igrača koji će odmah da izađu. Htio sam da igram ovu utakmicu, drago mi je da igram protiv Srbije. Normalno da imam poseban motiv zbog porijekla, otac, cijela familija mi je na tribinama, znaju da volim Srbiju, ali igram za austrijsku reprezentaciju i gledam da dam 100 odsto za njih", rekao je rekorder u broju nastupa za reprezentaciju Austrije (122).

Arnautović nije pjevao himnu Austrije prije utakmice. Pogledajte:

Druga utakmica dvomeča biće odigrana u nedjelju na "Marakani"

"Revanš? Očekujemo da dobijemo, ne idemo tamo da igramo neriješeno, pokušaćemo sve da dobijemo", poručio je on, a selektor Srbije Dragan Stojković Piksi mu je odgovorio na konferenciji za novinare.