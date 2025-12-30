Denver ima dobre vijesti o Nikoli Jokiću

Nikola Jokić najvjerovatnije ima samo hiperekstenciju koljena i neće morati na dužu pauzu, govore prve prognoze iz Kolorada.

Kao što je najavio i ljekar koji se prvi oglasio povodom povrede Nikole Jokića izgleda da nema ozbiljne povrede kada je u pitanju trostruki MVP NBA lige. Sjajni centar iz Sombora je doživio samo hiperekstenciju koljena, navode izvori "Meridian sporta".

Navodno prvi pokazatelji govore da nema ozbiljnih oštećenja ligamenata i da bi Nikola Jokić trebalo da izbjegne dužu pauzu, ali još uvijek se čekaju zvanične i detaljne prognoze ljekara.

Nikola Jokić se povredio na tri sekunde pre kraja prvog poluvremena meča Denvera i Majamija. U odbrani mu je saigrač Spenser Džouns zgazio na nogu. Pao je Jokić, a onda je šepao do svlačionice i nije se vraćao u igru.