Oglasio se košarkaš Denvera koji je povrijedio Jokića: "Ne znam mnogo o tome šta se desilo"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Spenser Džouns komentarisao povredu Nikole Jokića, u kojoj je imao glavnu ulogu.

Spenser Džouns Nikola Jokić povreda Izvor: Youtube/Denver Nuggets/Printscreen

Nikola Jokić povrijedio se nakon sudara sa saigračem Spenserom Džounsom, a Denver je bez njega pretrpio ubjedljiv poraz od Majamija u sklopu svoje turneje po istoku SAD. Nakon što je nenamjerno inicirao kontakt sa Jokićem, Džouns je za medije analizirao ovaj meč, a svima je bilo čudno što je sa osmijehom na licu pričao o povredi srpskog košarkaša.

Spenser Džouns je tokom posljednjih nedjelja postao vrlo važan igrač u rotaciji, iako ima dvosmjerni ugovor i nije bilo planirano da ima veliku minutažu. Ipak, brojne povrede u timu Denvera iskoristio je da sebi obezbijedi veliku minutažu, a nakon meča protiv Majamija čini se da barem što se tiče komunikacije sa medijima nije na nivou koji je potreban profesionalcima u NBA ligi.

"Stvarno ne znam mnogo o tome šta se desilo, ja sam čuvao igrača koji je imao loptu. Branio sam mu da šutne na koš, onda sam se okrenuo i vidio ga na zemlji. Pomislio sam šta se dešava, nikada ga nisam vidio na parketu, pa se nadam da će biti dobro, i moliću se za to", rekao je Spenser Džouns, a tokom prvog dijela svoje izjave imao je osmijeh na licu.

Denver je u nastavku meča, bez najboljeg košarkaša na svijetu, pokazao karakter i pokušao da se bori. Momci iz Kolorada su se vratili u meč, ali nisu imali snage da iznenade Majami koji je dobro koristio sve mane u odbrani Nagetsa. 

"Bilo je 63:63, znate 0:0, resetovali smo se, morali smo da vidimo i kako da rastemo iz toga. Morali smo da vidimo ko će preuzeti lidersku ulogu, ko će da iskoči", rekao je Džouns, kojeg je Džamal Marej pohvalio za igru u drugom dijelu meča. Ipak, meč će biti upamćen po povredi Nikole Jokića, a ona se dogodila baš zbog kontakta sa Spenserom Džounsom.

