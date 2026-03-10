logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Goran Karačić produžio ugovor sa Zrinjskim

Goran Karačić produžio ugovor sa Zrinjskim

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Goran Karačić ostaje golman Zrinjskog do ljeta 2028. godine, saopštio je u utorak mostarski klub.

Goran Karačić produžio ugovor sa Zrinjskim Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski/Dominik Marić

Zrinjski Mostar obavijestio je javnost da je Goran Karačić u utorak stavio potpis na novi ugovor kojim je vjernost aktuelnom prvaku Bosne i Hercegovine produžio do ljeta 2028. godine.

"Pouzdani čuvar mreže u redove 'plemića' vratio se u zimskom prelaznom roku 2024. godine nakon gotovo osam godina u inostranstvu, a nakon prve titule osvojene 2016. godine sa Zrinjskim je u prethodne dvije sezone osvojio još tri trofeja - Kup BiH, Superkup i titulu šampiona", navedeno je u saopštenju kluba.

Takođe, kako je saopšteno, Karačić je u aktuelnoj sezoni dao veliki doprinos u plasmanu u plej-of Konferencijske lige odnosno prvog evropskog proljeća u klupskoj istoriji.

"Nastup protiv Radnika (2:1) bio mu je 85. u dresu Zrinjskog - zvanični debi upisao je 26. jula 2015. u prvenstvenom trijumfu protiv Olimpika (2:0). Gorane, čestitamo! Želimo ti još puno pobjeda, uspjeha i trofeja u dresu s lentom", istaknuto je u saopštenju Zrinjskog.

 (MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

HŠK Zrinjski

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC