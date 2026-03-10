Goran Karačić produžio ugovor sa Zrinjskim

Goran Karačić ostaje golman Zrinjskog do ljeta 2028. godine, saopštio je u utorak mostarski klub.

Izvor: Facebook/HŠK Zrinjski/Dominik Marić

Zrinjski Mostar obavijestio je javnost da je Goran Karačić u utorak stavio potpis na novi ugovor kojim je vjernost aktuelnom prvaku Bosne i Hercegovine produžio do ljeta 2028. godine.

"Pouzdani čuvar mreže u redove 'plemića' vratio se u zimskom prelaznom roku 2024. godine nakon gotovo osam godina u inostranstvu, a nakon prve titule osvojene 2016. godine sa Zrinjskim je u prethodne dvije sezone osvojio još tri trofeja - Kup BiH, Superkup i titulu šampiona", navedeno je u saopštenju kluba.

Takođe, kako je saopšteno, Karačić je u aktuelnoj sezoni dao veliki doprinos u plasmanu u plej-of Konferencijske lige odnosno prvog evropskog proljeća u klupskoj istoriji.

"Nastup protiv Radnika (2:1) bio mu je 85. u dresu Zrinjskog - zvanični debi upisao je 26. jula 2015. u prvenstvenom trijumfu protiv Olimpika (2:0). Gorane, čestitamo! Želimo ti još puno pobjeda, uspjeha i trofeja u dresu s lentom", istaknuto je u saopštenju Zrinjskog.

(MONDO)