Određen novi termin: Znamo kad se Zrinjski i Sarajevo bore za trofej Superkupa BiH!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Meč će biti odigran za 12 dana.

Kad se igra Superkup BiH Zrinjski Sarajevo Izvor: FK Sarajevo

Fudbalski savez BiH saopštio je kada će biti odigran Superkup za prošlu sezonu između Zrinjskog i Sarajeva!

Meč je prvobitno trebalo da bude odigran 21. decembra, ali se mostarski klub tada sastao sa Borcem na zatvaranju jesenjeg dijela sezone, u odgođenoj utakmici treće runde. Prolongiran je Superkup tada za 4. mart, ali je zbog učešća Mostaraca na ino-sceni za dan kasnije prolongiran kup-duel sa GOŠK-om.

Samim tim, Superkup BiH nije mogao da se igra u tom terminu, da bi ovog petka Komitet za hitnost pri FS BiH odlučila da se sarajevski i mostarski klub, kao osvajači Kupa i prvenstva BiH u prošloj sezoni, sastanu 18. marta.

Meč će početi u 18.00 časova, a odigraće se na stadionu "Pod Bijelim brijegom" u Mostaru.

(mondo.ba)

