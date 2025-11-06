logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ponovo odgođen derbi između Borca i Zrinjskog, pomjera se Superkup BIH! 1

Ponovo odgođen derbi između Borca i Zrinjskog, pomjera se Superkup BIH!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
1

Određen novi termin odigravanja zaostalog meča dvije prveoplasirane ekipe na tabeli.

Ponovo odgođen derbi između Borca i Zrinjskog Izvor: FK Borac zvanični sajt

Derbi susret trećeg kola Premijer lige BiH između Borca i Zrinjskog biće odigran 21. novembra, odlučila je Takmičarska komisija FSBIH.

Tačan termin odigravanja odrediće nosilac TV prava, TV Arenasport.

Odluka je donesena nakon zahtjeva Zrinjskog za pomjeranje meča, s obzirom da je više igrača dobilo poziv u reprezentativne selekcije.

Duel Borca i Zrinjskog trebalo je da bude odigran još u prvoj polovini avgusta, ali je prolongiran zbog obaveza "plemića" u evropskim takmičenjima.

Takmičarska komisija donijela je preporuku Izvršnom odboru o izmjeni i dopuni kalendara takmičenja, uključujući promjenu termina odigravanja Superkupa Bosne i Hercegovine, koji je prema rasporedu trebao biti odigran 21.novembra, saopštio je Fudbalski savez BIH.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac fudbal HŠK Zrinjski Fudbalski savez BiH

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Dževad

Sramotno...

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC