Ponovo odgođen derbi između Borca i Zrinjskog, pomjera se Superkup BIH!

Određen novi termin odigravanja zaostalog meča dvije prveoplasirane ekipe na tabeli.

Izvor: FK Borac zvanični sajt

Derbi susret trećeg kola Premijer lige BiH između Borca i Zrinjskog biće odigran 21. novembra, odlučila je Takmičarska komisija FSBIH.

Tačan termin odigravanja odrediće nosilac TV prava, TV Arenasport.

Odluka je donesena nakon zahtjeva Zrinjskog za pomjeranje meča, s obzirom da je više igrača dobilo poziv u reprezentativne selekcije.

Duel Borca i Zrinjskog trebalo je da bude odigran još u prvoj polovini avgusta, ali je prolongiran zbog obaveza "plemića" u evropskim takmičenjima.

Takmičarska komisija donijela je preporuku Izvršnom odboru o izmjeni i dopuni kalendara takmičenja, uključujući promjenu termina odigravanja Superkupa Bosne i Hercegovine, koji je prema rasporedu trebao biti odigran 21.novembra, saopštio je Fudbalski savez BIH.