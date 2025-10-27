logo
Bilbija o meču "dvije najbolje ekipe u BiH": Evropska utakmica!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Nemanja Bilbija upisao 300. nastup u dresu Zrinjskog, koji je začinio golom protiv nekadašnjeg kluba.

Nemanja Bilbija Izvor: YouTube/HŠK Zrinjski Mostar/Screenshot

Nemanja Bilbija nekada je protivničke mreže tresao u dresu Borca, a sada je već dugi niz godina uzdanica mostarskog Zrinjskog. Upravo danas, u duelu sa svojim nekadašnjim klubom, Bilbija je upisao 300. nastup za "plemiće", a vrijedan jubilej proslavio je golom, petim prvenstvenim ove sezone, u pobjedi 2:1.

Bio je Bilbija među najboljim igračima u timu pobjednika, a u finišu meča ispraćen je aplauzom prilikom izmjene. Pohvalio je kapiten Mostaraca i svoj tim, ali i rivala.

"Mislim da je čak i evropska utakmica. Borac je došao ovdje na prvom mjestu, s razlogom je tu gdje jeste. Ipak, poslije našeg teškog putovanja i velike potrošnje u Majncu, brzo smo poveli, Savić je imao veliku šansu za 2:0, ali otišli smo na poluvrijeme sa 1:1. Opet smo jako dobro otvorili, svaki igrač radio je ono što je trebalo, dao je sve od sebe da ostane 2:1 i uspjeli smo u tome", rekao je Bilbija.

Za njega dileme nema - večeras smo gledali dva najbolja tima u BiH.

"Borac je, uz nas, najbolja ekipa u prvenstvu", dodao je on.

Zrinjski je ovim trijumfom stigao na bod zaostatka za Borcem, a sa istim rivalom ponovo će igrati 12. novembra, ovaj put u Banjaluci, u odgođenom duelu trećeg kola Premijer lige BiH.

Tagovi

FK Borac HŠK Zrinjski Premijer liga BiH Nemanja Bilbija

