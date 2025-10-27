UŽIVO ZRINJSKI - BORAC: Derbi prvenstva na stadionu "Pod Bijelim brijegom" (SASTAVI)

Najzanimljiviji susret 12. kola Premijer lige BiH biće odigran večeras od 18 časova u Mostaru.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Prvi ovosezonski dvoboj Borca i Zrinjskog (prvi odgođen, biće odigran naknadno 12. novembra) zaključiće 12. kolo Premijer lige BiH, a moći ćete uživo u tekstualnom prenosu da ga ispratite na našem portalu.

Banjalučki i mostarski tim ušli su i u ovu sezonu sa najvišim ambicijama, a u dosadašnjih 12 kola to su i pokazali. Uz dvije (međusobne) utakmice manje u odnosu na ostale rivale, Banjalučani trenutno zauzimaju lidersku poziciju, dok su Mostarci na trećem mjestu.

Samim tim današnji meč, koji je na programu od 18 časova na stadionu "Pod Bijelim brijegom", od velike je važnosti za nastavak sezone. Ukoliko "crveno-plavi" uspiju da slave, već nakon trećine prvenstva imaće ogromnu bodovnu zalihu. S druge strane, pobjeda "plemića" donijela bi nam mnogo zanimljiviju borbu za vrh tabele.

Duel u Mostaru sudiće najbolji bh. arbitar Irfan Peljto, a detalje susreta potražite klikom na karticu "Razvoj događaja".



