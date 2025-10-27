UŽIVO ZRINJSKI - BORAC: Derbi prvenstva na stadionu "Pod Bijelim brijegom" (SASTAVI)

Najzanimljiviji susret 12. kola Premijer lige BiH biće odigran večeras od 18 časova u Mostaru.
Prvi ovosezonski dvoboj Borca i Zrinjskog (prvi odgođen, biće odigran naknadno 12. novembra) zaključiće 12. kolo Premijer lige BiH, a moći ćete uživo u tekstualnom prenosu da ga ispratite na našem portalu.
Banjalučki i mostarski tim ušli su i u ovu sezonu sa najvišim ambicijama, a u dosadašnjih 12 kola to su i pokazali. Uz dvije (međusobne) utakmice manje u odnosu na ostale rivale, Banjalučani trenutno zauzimaju lidersku poziciju, dok su Mostarci na trećem mjestu.
Samim tim današnji meč, koji je na programu od 18 časova na stadionu "Pod Bijelim brijegom", od velike je važnosti za nastavak sezone. Ukoliko "crveno-plavi" uspiju da slave, već nakon trećine prvenstva imaće ogromnu bodovnu zalihu. S druge strane, pobjeda "plemića" donijela bi nam mnogo zanimljiviju borbu za vrh tabele.
Duel u Mostaru sudiće najbolji bh. arbitar Irfan Peljto, a detalje susreta potražite klikom na karticu "Razvoj događaja".
Tabela:
Trenutno je Borac lider sa 25 bodova, Zrinjski na trećoj poziciji ima četiri boda manje. Oba tima u odnosu na ostatak ekipa imaju dva meča manje.
Sastavi:
- ZRINJSKI: G. Karačić, Mamić, Mašić, Šakota, Vranjković, Ivančić, Savić, Ćuže, Đurasek, Dujmović, Bilbija. Trener: Igor Štimac.
- BORAC: Jurkas, Saničanin, Juričić, Hrelja, Hiroš, Grahovac, Erera, Jojić, Rogan, Jakšić, Savić. Trener: Vinko Marinović.
Najava meča:
"Prvu ovosezonsku utakmicu sa Zrinjskim igramo kao gosti, ali imamo ambicije da ostvarimo pozitivan rezultat. Zrinjski je dobra ekipa, sa dosta iskustva i kvaliteta, a na nama je da budemo fokusirani od prve do posljednje minute, sa maksimalnom disciplinom i u fazi odbrane i u napadu. Znamo da je Zrinjski ima najbolju defanzivu u ligi, nisu primili mnogo golova, tako da će nam trebati dobra koncentracija da prilike koje stvorimo i iskoristimo. Takođe, u napadu znaju svaku grešku da kazne i iskoriste", rekao je Vinko Marinović, trener banjalučkog tima.Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević
"Derbi u svakom smislu te riječi, čeka nas novo uzbuđenje. Nadam se ponovo dobrom fudbalu, pitanje je samo koliko ćemo svježine imati nakon iscrpljujuće utakmice u Majncu jer igrati sa 9 igrača više od 60 minuta iziskuje enormne napore, pa ćemo vidjeti u kakvom smo stanju i kakve su rotacije potrebne kako bismo imali 'brze noge' za ekipu Borca. Radi se o kvalitetnom timu, koji ima mnogo dobrih individualaca. Kao ekipa djeluju jako dobro i biće nam drago da odmjerimo snage sa njima. Jasno je da Borac u sredini terena ima silno iskustvo, jako dobre igrače. Nedostajaće im svakako Vuković koji je veoma dobar individualac. Hrelja na desnoj strani je vrlo dobar i interesantan igrač, ima korak i silinu, snagu i odličnu, mekanu lijevu nogu. Jasno je da su napravili ekipu koja pretenduje na trofeje ove godine, ali mi smo tu da ih zaustavimo i da vidimo ko će biti jači", istakao je trener Zrinjskog Igor Štimac.
Peljto na centru
Najbolji bh. arbitar Irfan Peljto sudiće večerašnji derbi.
Dobro došli u MONDO prenos uživo
Meč počinje u 18 časova.
UKRATKO
- Zrinjski - Borac